न्यू ईयर पार्टी में दिखना चाहती हैं सबसे अलग, तो अपनाएं सिंपल और स्मार्ट मेकअप टिप्स

नारी डेस्क: न्यू ईयर पार्टी में हर कोई चाहता है कि कम मेहनत में ग्लैमरस और फ्रेश लुक मिले। अगर आप दूसरों से अलग और ज्यादा निखरी हुई दिखना चाहती हैं, तो महंगे मेकअप और ट्रीटमेंट्स पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको नेचुरल उपाय अपनाकर अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। अगर आप हेवी मेकअप पसंद नहीं करतीं, तो ये सिंपल लेकिन स्मार्ट मेकअप टिप्स अपनाएं



स्किन प्रेप सबसे जरूरी

मेकअप से पहले चेहरा अच्छी तरह साफ करें। मॉइश्चराइज़र और हल्का प्राइमर लगाएं। इससे मेकअप लंबे समय तक टिकेगा। हैवी फाउंडेशन की जगह BB/CC क्रीम लगाएं इससे नैचुरल और फ्लॉलेस लुक मिलेगा। इसस चेहरे पर केकिंग नहीं होगी, पार्टी के लिए लाइट बेस बेस्ट रहता है



कंसीलर से करें स्मार्ट काम

डार्क सर्कल्स और दाग-धब्बे छुपाएं, जरूरत के हिसाब से ही लगाएं। आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए शिमरी आईशैडो का हल्का टच दें। पतली आईलाइनर विंग लगाएं, मस्कारा की 1–2 कोट लगाएं। इससे आंखें बड़ी और ब्राइट दिखेंगी। ब्लश और हाईलाइटर में बैलेंस करें। पीच या रोज़ टोन ब्लश का इस्तेमाल करें इससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा।



लिप्स से तय करें पूरा लुक

बोल्ड लुक के लिए न्यूड पिंक, ब्राउन या पीच शेड चूज करें। अगर आंखें सिंपल हैं तो लिप्स बोल्ड रखें। भौंहों को नजरअंदाज न करें हल्के हाथ से आइब्रो पेंसिल लगाएं। नेचुरल शेप बनाए रखें इससे फेस को फ्रेम मिलता है। मेकअप सेट करना न भूलें हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाएं। सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें। इससे पूरी रात फ्रेश लुक मिलेगा।



स्मार्ट ट्रिक – एक ही प्रोडक्ट, कई काम

लिपस्टिक को ब्लश की तरह लगाएं। आईशैडो को हाईलाइटर की तरह लगाएं। न्यू ईयर पार्टी से पहले अच्छी नींद लें, खूब पानी पिएं। हल्का स्किन केयर रूटीन अपनाएं

