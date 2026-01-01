नए साल में कश्मीर में लौटी नई खुशियां, पहलगाम हमले के बाद सुनसान हो गई थी घाटी

नारी डेस्क: पिछले 12 घंटों के दौरान कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि गुरुवार को मैदानी इलाकों में बारिश हुई। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम टूरिस्ट रिसॉर्ट्स में जश्न मनाने वालों ने खूब मस्ती की, जहां नए साल की पूर्व संध्या पर बर्फबारी हुई थी। टूरिस्ट नए साल का स्वागत करने के लिए गाते और नाचते हुए देखे गए। श्रीनगर में शहर के केंद्र लाल चौक पर भी कड़ाके की ठंड के बावजूद नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट जमा हुए।



इस बार घाटी में होटल, लॉज और गेस्ट हाउस पूरी तरह से बुक हैं, जिससे टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हजारों स्थानीय लोगों को नई उम्मीद मिली है कि 2026 शांतिपूर्ण होगा और लोगों के लिए सौभाग्य लाएगा। 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले के बाद घाटी में टूरिस्टों की संख्या में भारी कमी आई थी। अब, सर्दियों के टूरिज्म के फिर से शुरू होने के साथ, घाटी के लोग और अधिक बर्फबारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीनगर और कश्मीर के अन्य कस्बों और शहरों के निवासियों को नए साल की पूर्व संध्या पर पारंपरिक बर्फबारी देखने को नहीं मिली, जिससे बच्चों का उत्साह कम हो गया, जिन्होंने इस पल का जश्न मनाने के लिए बर्फ से जुड़े खेल और गतिविधियों की योजना बनाई थी।



श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में माइनस 5.5 और पहलगाम में 0.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस, कटरा शहर में 8.7, बटोटे में 5.7, बनिहाल में 3.9 और भद्रवाह में एक डिग्री सेल्सियस रहा। तीव्र सर्दियों की ठंड का 40 दिनों का लंबा समय, जिसे स्थानीय रूप से 'चिल्लई कलां' कहा जाता है, 21 दिसंबर, 2025 को शुरू हुआ और 30 जनवरी, 2026 को समाप्त होगा।



अगर जम्मू-कश्मीर में इस 40 दिनों की अवधि के दौरान भारी बर्फबारी नहीं होती है, तो लोगों को कृषि, बागवानी और यहां तक ​​कि पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने में भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चिल्लई कलां में भारी बर्फबारी पहाड़ों में बारहमासी जल भंडारों को भर देती है, जो गर्मियों के महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जल संसाधनों को बनाए रखते हैं। पहले से ही, इस सर्दी में पर्याप्त बारिश/बर्फबारी न होने के कारण कई नदियां, झरने, सोते, कुएं और झीलें अपने सबसे निचले स्तर पर चल रही हैं। दिसंबर 2025 में बारिश में 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।