02 JANFRIDAY2026 10:39:58 PM
Nari

हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर की बेटी का हुआ निधन, नए साल में Hotel  में मिला शव

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Jan, 2026 03:45 PM
हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर की बेटी का हुआ निधन, नए साल में Hotel  में मिला शव

नारी डेस्क: हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर टॉमी ली जोन्स की बेटी विक्टोरिया जोन्स का सैन फ्रांसिस्को के एक होटल में बेहोश पाए जाने के बाद कथित तौर पर निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना नए साल के दिन सुबह-सुबह शहर के एक लग्जरी होटल फेयरमोंट सैन फ्रांसिस्को में हुई। वह 34 साल की थीं। TMZ के अनुसार, सुबह 3 बजे से कुछ देर पहले होटल में एक मेडिकल इमरजेंसी की सूचना इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को दी गई।

PunjabKesari
इमरजेंसी कॉल के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी होटल पहुंचे और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई। हालांकि अभी तक मौत का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन स्थानीय रिपोर्टों से पता चला है कि जांचकर्ताओं को इस बार किसी गड़बड़ी का शक नहीं है। चूंकि जांच जारी है, इसलिए कोई और जानकारी जारी नहीं की गई है। विक्टोरिया जोन्स एकेडमी अवॉर्ड विजेता एक्टर टॉमी ली जोन्सऔर उनकी पूर्व पत्नी किम्बर्लिया क्लॉघली की बेटी थीं। उनके बड़े भाई ऑस्टिन जोन्स भी हैं। हालांकि वह हाल के सालों में ज़्यादातर पब्लिक की नज़रों से दूर रहीं, लेकिन विक्टोरिया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का शुरुआती अनुभव था और उन्होंने कुछ समय के लिए एक्टिंग भी की थी।

PunjabKesari

वह 2002 में मेन इन ब्लैक II में अपने पिता के साथ नज़र आईं और बाद में 2005 में रिलीज़ हुए कई प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिनमें वन ट्री हिल, द थ्री बरियल्स ऑफ़ मेल्क्वियाडेस एस्ट्राडा और सॉरी, हेटर्स शामिल हैं।  पिछले इंटरव्यू में टॉमी ली जोन्स ने अपनी बेटी के टैलेंट के बारे में गर्व से बात की थी, जिसमें उन्होंने उसकी भाषा की स्किल्स और अपने काम के प्रति लगन की तारीफ़ की थी। द थ्री बरियल्स ऑफ़ मेल्क्वियाडेस एस्ट्राडा खास तौर पर महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसे खुद जोन्स ने डायरेक्ट किया था। टॉमी ली जोन्स के प्रतिनिधियों ने अभी तक कोई पब्लिक बयान जारी नहीं किया है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it