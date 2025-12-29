सूखे नींबू को कभी फेंकें नहीं: घर में इन 3 कामों में करेंगे बहुत मदद

नारी डेस्क: नींबू का इस्तेमाल हर घर में होता है। यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन कभी-कभी नींबू बिना इस्तेमाल के रह जाते हैं और सूख जाते हैं। फ्रिज में रखने पर भी दो हफ्ते में ये सूख जाते हैं। ऐसे में कई लोग इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। असल में, सूखे नींबू को फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें घर की सफाई और कीट नियंत्रण में बहुत काम में लिया जा सकता है। नींबू में मौजूद प्राकृतिक अम्ल कई घरेलू कामों के लिए बेहद कारगर साबित होते हैं।

बर्तन और सिंक साफ करने के लिए

सूखा नींबू एक प्राकृतिक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। अपने घर में रखे स्टील या तांबे के बर्तनों पर थोड़ा नमक छिड़कें और उन्हें सूखे नींबू के टुकड़े से अच्छी तरह रगड़ें। इससे जिद्दी दाग हटा दिए जाएंगे और बर्तन चमकने लगेंगे। सिंक को भी सूखे नींबू से रगड़कर साफ किया जा सकता है। यह तरीका बहुत आसान और रसायन मुक्त है।

रसोई की दुर्गंध दूर करने के लिए

सूखे नींबू को दो हिस्सों में काटकर स्टोव या माइक्रोवेव में थोड़ी देर गर्म करें। इससे नींबू से ताजी और खुशबूदार सुगंध आती है, जो रसोई की दुर्गंध को दूर कर देती है।

कीड़े-मकोड़ों को भगाने के लिए

नींबू की खुशबू कई कीड़ों को पसंद नहीं आती। इसलिए सूखे नींबू के टुकड़े दरवाजे के पास या रसोई के कोनों में रखें, इससे चींटियों और अन्य कीटों को घर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। इच्छा हो तो सूखे नींबू का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नींबू के छोटे टुकड़े लेकर सूती कपड़े में लपेटकर अलमारी या जूते रखने वाले डिब्बों में रख दें। यह नमी और दुर्गंध को सोख लेगा और घर को ताजा रखेगा।

सूखे नींबू का इस्तेमाल केमिकल क्लीनर की जगह प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यह तरीका बच्चों और पालतू जानवरों वाले घरों के लिए भी बिल्कुल सुरक्षित है।

