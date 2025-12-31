दोस्त की शादी में दुल्हन की तरह सजी अंबानी की छोटी बहू, सब्यसाची की साड़ी में लगी बला की खूबसूरत

नारी डेस्क: राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी अभी एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए जामनगर में हैं। एक इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की गई हालिया पोस्ट में यह कपल हाथ में हाथ डाले चलते हुए नज़र आ रहा है और शानदार एथनिक कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। परफेक्ट तरीके से तैयार होकर उन्होंने फैशन पसंद करने वालों के लिए स्टाइल का बड़ा इंस्पिरेशन दिया। आइए उनके लुक्स को डिकोड करें और कुछ स्टाइल टिप्स लें।



अंबानी की छोटी बहू ने इस बार अपने रेगुलर ग्लैमरस गाउन और स्ट्रक्चर्ड सूट को छोड़कर, सेलिब्रिटी डिजाइनर सब्यसाची की छह-यार्ड की साड़ी की एलिगेंस को अपनाया। राधिका की साड़ी में हाथ से पेंट की हुई, कढ़ाई वाली धारियां थी जो चमकीले, मल्टी-कलर रंगों में थीं, और जिन्हें नाजुक सेक्विन वर्क से खूबसूरती से हाईलाइट किया गया था, जिसने ग्लैमर का सही टच दिया। चौड़े सुनहरे ज़री-कढ़ाई वाले बॉर्डर ने लुक को और भी शानदार बना दिया, जिससे इसे एक रिच और शाही फिनिश मिला। उन्होंने साड़ी को बहुत ही खूबसूरती से पहना, और पल्लू को आराम से अपने कंधे पर गिरने दिया।



राधिका ने मैचिंग ब्लाउज नहीं पहना और साड़ी को एक अलग, मिनिमल प्रिंटेड ब्लाउज के साथ पेयर किया। डीप-बैक डिज़ाइन, जिसके किनारों पर हल्के सेक्विन की डिटेलिंग थी, ने पारंपरिक पहनावे को एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया। एक्सेसरीज़ के मामले में, उन्होंने हरे पन्ने जड़े हुए एक चमकदार डायमंड चोकर नेकलेस चुना, जिसे मैचिंग स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ पहना। उनका मेकअप सॉफ्ट ग्लैम था, जिसमें न्यूड आईशैडो, मस्कारा लगी पलकें, ब्लश किए हुए गाल, एक चमकदार हाइलाइटर और न्यूड लिपस्टिक शामिल थी। अपने घने बालों को एक साफ-सुथरे बन में स्टाइल करके, उन्होंने अपने एलिगेंट एथनिक लुक को परफेक्टली पूरा किया।