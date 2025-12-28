घर पर बनाएं 'डोसा भेल'

नारी डेस्क : डोसा भेल एक अनोखा और चटपटा फ्यूजन स्नैक है, जिसमें साउथ इंडियन डोसा का कुरकुरापन और स्ट्रीट फूड भेल का मज़ेदार स्वाद एक साथ मिलता है। यह झटपट बनने वाली रेसिपी शाम की भूख के लिए परफेक्ट है, जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। चटनी, सब्ज़ियों और सेव के साथ तैयार यह डोसा भेल स्वाद के साथ-साथ दिखने में भी बेहद आकर्षक होती है।

Servings - 3

सामग्री

डोसा बैटर – 130 ग्राम

तेल – 2 टेबलस्पून

प्याज़ (बारीक कटा) – 130 ग्राम

टमाटर (बारीक कटा) – 2 टेबलस्पून

उबले आलू (कटे हुए) – 30 ग्राम

हरी मिर्च (बारीक कटी) – 1 टीस्पून

हरी चटनी – 2 टेबलस्पून

इमली की चटनी – 2 टेबलस्पून

अमचूर पाउडर – 1/2 टीस्पून

नींबू का रस – 1/2 टीस्पून

हरा धनिया (बारीक कटा) – 1 टेबलस्पून

अनार के दाने – 2 टेबलस्पून

सेव – सजाने के लिए

विधि

1. एक पैन गरम करें। पाइपिंग बैग की मदद से डोसा बैटर को पैन पर छोटे-छोटे फ्लेक्स के रूप में डालें। ऊपर से 2 टेबलस्पून तेल डालें और सभी तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।

2. पके हुए डोसा फ्लेक्स को पैन से निकालकर एक बड़े बाउल में डालें। इसमें प्याज़, टमाटर, उबले आलू, हरी मिर्च, हरी चटनी, इमली की चटनी, अमचूर पाउडर, नींबू का रस, हरा धनिया और अनार के दाने डालें। हल्के हाथ से अच्छी तरह मिलाएं।

3. तैयार डोसा भेल को सर्विंग प्लेट में निकालें और ऊपर से सेव डालकर सजाएं।

4. तुरंत परोसें और आनंद लें।

