इस Holi बनाएं Pink Rose गुजिया

इस Holi बनाएं Pink Rose गुजिया

नारी डेस्क : होली और खास मौकों पर अगर आप पारंपरिक गुजिया को एक नया और खूबसूरत ट्विस्ट देना चाहती हैं, तो पिंक रोज़ गुजिया एक परफेक्ट रेसिपी है। गुलाब की खुशबू, केसर का फ्लेवर और चुकंदर से मिला नैचुरल पिंक कलर इस गुजिया को न सिर्फ स्वाद में लाजवाब बनाता है, बल्कि देखने में भी बेहद आकर्षक बनाता है। यह गुजिया त्योहारों पर मेहमानों को इंप्रेस करने के साथ-साथ मिठाई की थाली की शोभा भी बढ़ा देती है।

Servings - 7

सामग्री (Ingredients)

स्टफिंग के लिए

देसी घी – 40 मिलीलीटर

सूजी – 90 ग्राम

पानी – 70 मिलीलीटर

चीनी – 50 ग्राम

डेसिकेटेड नारियल – 20 ग्राम

बादाम (कटे हुए) – 2 टेबलस्पून

काजू (कटे हुए) – 2 टेबलस्पून

पिस्ता (कटे हुए) – 2 टेबलस्पून

गुलाब जल – 1 टेबलस्पून

केसर – 1/8 टीस्पून

किशमिश – 1 टेबलस्पून

सादा आटा डो के लिए
मैदा – 160 ग्राम

नमक – 1/8 टीस्पून

देसी घी – 50 मिलीलीटर

पानी – 50 मिलीलीटर

पिंक (बीटरूट) डो के लिए

मैदा – 160 ग्राम

देसी घी – 50 मिलीलीटर

चुकंदर का रस – 50 मिलीलीटर

सिरका – 1/8 टीस्पून

अन्य सामग्री
पानी – ब्रश करने के लिए

तेल – तलने के लिए

बनाने की विधि (Preparation Method)

1. कढ़ाही में 40 मिलीलीटर देसी घी गर्म करें, उसमें सूजी डालकर 3–4 मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक भून लें। आंच से उतार लें।

2. एक पैन में 70 मिलीलीटर पानी और चीनी डालकर 2 मिनट तक उबालें।

3. इसमें भुनी हुई सूजी डालें और 3–4 मिनट तक पकाएं।

4. अब इसमें नारियल, बादाम, काजू, पिस्ता, गुलाब जल, केसर और किशमिश डालकर 2–3 मिनट पकाएं। आंच बंद कर दें और ठंडा होने दें।

5. एक बाउल में मैदा, नमक और देसी घी मिलाएं।

6. इसमें पानी डालकर सख्त लेकिन मुलायम आटा गूंथ लें।

7. दूसरे बाउल में मैदा और देसी घी मिलाएं।

8. अब इसमें चुकंदर का रस और सिरका डालकर पिंक रंग का आटा गूंथ लें।

9. बेलन बोर्ड पर बटर पेपर रखें और सादा आटा बेल लें।

10. दूसरे बटर पेपर पर पिंक आटा बेलें और ऊपर से हल्का पानी ब्रश करें।

11. अब पिंक आटे को सादे आटे के ऊपर रखें और बटर पेपर हटा दें।

12. दोनों परतों को उंगलियों से रोल करें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

13. एक टुकड़ा लेकर बेल लें।

14. इसमें तैयार स्टफिंग भरें और किनारों पर हल्का पानी लगाएं।

15. अब इसे गुजिया का आकार दें।

16. कढ़ाही में तेल गर्म करें और गुजियों को धीमी आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।

17. निकालकर टिश्यू पेपर पर रखें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।

18. ऊपर से सिल्वर वर्क से सजाएं।

19. गरमागरम या ठंडी पिंक रोज़ गुजिया परोसें।

