2 जनवरी को किन राशियों को मिलेगी खुशखबरी, कैसा रहेगा उनका दिन!

2 जनवरी को किन राशियों को मिलेगी खुशखबरी, कैसा रहेगा उनका दिन!

नारी डेस्क : नए साल के दूसरे दिन यानी 2 जनवरी 2026, शुक्रवार का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। करियर, धन, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन हर क्षेत्र में ग्रहों की चाल कुछ राशियों के पक्ष में है, तो कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल।

मेष राशि

आज का दिन परोपकार और सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का है। यात्रा की योजना बन सकती है। आप दिल से दूसरों का भला सोचेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी भावना को गलत समझ सकते हैं। परिवार के सामने कोई पुरानी बात सामने आ सकती है। खानपान में लापरवाही पेट से जुड़ी परेशानी दे सकती है।
भाग्यशाली अंक: 1
शुभ रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं।

वृषभ राशि

आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। समय पर काम निपटाने की कोशिश करें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। पुराना लेनदेन परेशानी का कारण बन सकता है।
भाग्यशाली अंक: 6
शुभ रंग: सफेद
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।

मिथुन राशि

आज का दिन मिला-जुला परिणाम देगा। नौकरी में लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। शत्रु मित्र बन सकते हैं, लेकिन भरोसा करने से बचें। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की संभावना है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
भाग्यशाली अंक: 5
शुभ रंग: हरा
उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें।

कर्क राशि

दिन सामान्य रहेगा। संतान की सेहत में सुधार होगा। जल्दबाजी और लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। दिखावे से बचें। किसी नए बिजनेस में साझेदारी के योग बन सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर फैसला लें।
भाग्यशाली अंक: 2
शुभ रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह राशि

विद्यार्थियों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, नहीं तो पारिवारिक तनाव हो सकता है। नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। रहन-सहन में सुधार होगा।
भाग्यशाली अंक: 9
शुभ रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि

सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में विवाह संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। मौज-मस्ती का मूड रहेगा। अजनबियों पर भरोसा न करें। विरोधियों से सतर्क रहें।
भाग्यशाली अंक: 4
शुभ रंग: नीला
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

तुला राशि

व्यापार के लिहाज से दिन शानदार रहेगा। आय में बढ़ोतरी के योग हैं। नौकरी और रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता-पिता के साथ संबंध मजबूत रहेंगे।
भाग्यशाली अंक: 6
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: मां लक्ष्मी का पूजन करें।

वृश्चिक राशि

धन के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा। शेयर बाजार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। घर के रिनोवेशन की योजना बनेगी। पुराने मित्र से मुलाकात खुशी देगी।
भाग्यशाली अंक: 8
शुभ रंग: मैरून
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

धनु राशि

दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। बिजनेस में बड़ी डील फाइनल हो सकती है। खोई हुई प्रिय वस्तु मिलने के योग हैं। खर्च होंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
भाग्यशाली अंक: 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर राशि

पुरानी चिंताएं फिर उभर सकती हैं। आंखों की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
भाग्यशाली अंक: 10
शुभ रंग: नीला
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ राशि

बिजनेस के लिए दिन ठीक रहेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। यात्रा के दौरान अहम जानकारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास सफल होंगे।
भाग्यशाली अंक: 11
शुभ रंग: बैंगनी
उपाय: शिव मंत्र का जाप करें।

मीन राशि

दिन शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी सोच की सराहना होगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सतर्क रहें।
भाग्यशाली अंक: 12
शुभ रंग: आसमानी
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

