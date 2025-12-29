मैदे से नहीं अब इस हेल्दी चीज़ से बनाएं टेस्टी और हल्के मोमोज

नारी डेस्क : अगर आप मैदे से दूरी बनाना चाहते हैं लेकिन मोमोज खाने का मन नहीं छोड़ पा रहे, तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। चावल के आटे से बने स्टीम मोमोज स्वाद में लाजवाब होते हैं और सेहत के लिहाज़ से भी काफी हल्के होते हैं। ये मोमोज बिना मैदा और बहुत कम तेल में बनते हैं, जिससे ये पचाने में आसान होते हैं। भाप में पकने के कारण इनका टेक्सचर सॉफ्ट और जूसी रहता है। शाम की भूख या हल्के डिनर के लिए यह एक बेहतरीन और पौष्टिक विकल्प है। अगर आप अब बाहर का अनहेल्दी खाना अवॉइड करते हैं, तो इस आसान रेसिपी की मदद से घर पर ही हेल्दी मोमोज बना सकते हैं।
चावल के आटे से मोमोज बनाने के लिए जरूरी सामग्री
मोमोज के कवर के लिए
चावल का आटा – 1 कप
गरम पानी – आवश्यकतानुसार
नमक – स्वादानुसार
स्टफिंग के लिए
बारीक कटी पत्तागोभी – 1 कप
गाजर – ½ कप (कद्दूकस की हुई)
प्याज – 1 (बारीक कटा हुआ)
हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी)
अदरक-लहसुन पेस्ट – 1 छोटा चम्मच
सोया सॉस – 1 छोटा चम्मच
काली मिर्च – ½ छोटा चम्मच
नमक – स्वादानुसार
तेल – 1 छोटा चम्मच
चावल के आटे से मोमोज बनाने का आसान तरीका
आटा तैयार करें : एक बर्तन में चावल का आटा लें। उसमें थोड़ा-थोड़ा गरम पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। ऊपर से हल्का तेल लगाकर 10 मिनट के लिए ढककर रख दें।
स्टफिंग बनाएं
पैन में थोड़ा तेल गर्म करें।
इसमें अदरक-लहसुन और प्याज डालकर हल्का भूनें।
अब गाजर, पत्तागोभी, नमक, काली मिर्च और सोया सॉस डालें।
2–3 मिनट चलाकर पकाएं।
स्टफिंग तैयार है।
मोमोज बनाएं
आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और पतली पूरियां बेल लें।
बीच में स्टफिंग रखें और मोमोज का मनचाहा शेप दें।
स्टीम करें
स्टीमर या कुकर में मोमोज रखें और
10–12 मिनट तक भाप में पकाएं।
गरमागरम मोमोज तैयार हैं।
क्यों हैं ये मोमोज हेल्दी?
मैदा फ्री
कम तेल में बने
पचाने में आसान
हल्के और पौष्टिक
वेट लॉस डाइट के लिए भी बेहतर विकल्प
इन हेल्दी मोमोज को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें और बिना guilt स्वाद का मज़ा लें।