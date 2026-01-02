02 JANFRIDAY2026 10:40:50 PM
गर्म भी, ग्रेसफुल भी: स्टाइलिश लॉन्ग कोट के लेटेस्ट ट्रेंड्स

सर्दियों में लॉन्ग कोट न सिर्फ ठंड से बचाते हैं, बल्कि पूरे लुक को एलिगेंट और स्टाइलिश भी बना देते हैं। खासकर वूल और लेदर लॉन्ग कोट इस सीजन में महिलाओं की पहली पसंद हैं। सही कोट, सही फिट और स्मार्ट स्टाइलिंग से आप पूरे विंटर फैशन गेम में आगे रह सकती हैं।  जानिए विंटर कोट को पहनने स्टाइल करने और सही तरह से मैनेज करने के आसान तरीके।

लॉन्ग वूल कोट – क्लासिक लेकिन मॉडर्न

एंकल या मिड-काफ लंबाई वाले कोट काफी क्लासिक लगते हैं। बेल्टेड और स्ट्रेट कट डिज़ाइन ट्रेंड में है, इसमें बेज, ग्रे, कैमल, ऑफ-व्हाइट ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ऑफिस और फॉर्मल लुक के लिए ये बेस्ट है।

ओवरसाइज़ कोट – कंफर्ट का नया नाम

लूज़ फिट, ड्रॉप शोल्डर स्टाइल स्वेटर और लेयरिंग के लिए परफेक्ट है। जींस, बूट्स और स्कार्फ के साथ ये काफी स्टाइलिश लगते हैं।  कैजुअल और ट्रैवल लुक के लिए यह शानदार है।

लेदर और फॉक्स लेदर कोट

2025 में फॉक्स लेदर ज्यादा पॉपुलर रहा है। इन दिनों ब्लैक, चॉकलेट ब्राउन और बरगंडी रंग ट्रेंड में हैं। पार्टी और नाइट आउट के लिए इसे मिनिमल एक्सेसरी के साथ पहनें

शियरलिंग कोट

 सॉफ्ट, फजी टेक्सचर वाले शियरलिंग कोट को जींस या ट्राउजर के साथ पहनें। इसमें क्रीम, पेस्टल पिंक, लाइट ब्राउन ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ठंडे इलाकों के लिए यह सुपर वॉर्म है, कॉलेज और यंग लुक के लिए यह परफेक्ट है।

केप स्टाइल और रैप कोट

 स्लीवलेस केप या बेल्टेड रैप डिजाइन एथनिक + वेस्टर्न फ्यूजन लुक देते हैं। यह ड्रेसेज़ और सूट्स पर भी अच्छे लगते हैं। फेस्टिव और एलिगेंट लुक के लिए अच्छे रहते हैं।

क्विल्टेड और पफर कोट

यह भले ही लाइटवेट होते हैं लेकिन ज्यादा गर्म होते हैं। कमर तक या लॉन्ग पफर कोट स्पोर्टी और स्ट्रीट स्टाइल लुक देते हैं। इसे ट्रैवल और रोज़ाना इस्तेमाल के लिए आसानी स पहना जा सकता है।


 कोट के साथ कैरी करें ये चीजें

- नी-हाई बूट्स
- चंकी स्कार्फ
- लेदर ग्लव्स
- मिनिमल हैंडबैग्स


किस बॉडी टाइप पर कैसा लॉन्ग कोट?

छोटी हाइट वाले स्ट्रेट कट या बेल्टेड लॉन्ग कोट चुनें। कर्वी बॉडी वालों पर A-line या ओपन फ्रंट कोट अच्छे लगते हैं। लंबी हाइट वाली लड़कियां डबल ब्रेस्टेड और ओवरसाइज़ कोट ट्राय करें

