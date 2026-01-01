01 JANTHURSDAY2026 2:09:07 PM
Nari

ऐश्वर्या राय ने न्यू ईयर पर दिखाई खूबसूरती, पति अभिषेक संग ब्लैक जैकेट में किया स्टाइल

  • Updated: 01 Jan, 2026 01:22 PM
नारी डेस्क: बॉलीवुड की लीडिंग हसीना और बच्चन खानदान की बहू  ऐश्वर्या राय बच्चन  ने 52 साल की उम्र में भी ऐसा नूर दिखाया कि हर कोई दीवाना हो गया। हाल ही में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान ऐश्वर्या और उनके पति  अभिषेक बच्चन  न्यू यॉर्क में वेकेशन मनाते नजर आए। हालांकि ऐश्वर्या ने खुद कोई फोटो शेयर नहीं की, लेकिन उनके फैन पेज ने उनकी एक नई तस्वीर शेयर की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस फोटो में ऐश्वर्या और अभिषेक मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं।

52 साल में दिखी 26 साल जैसी जवानी 

ऐश्वर्या राय ने अपने वेकेशन लुक से उम्र को पीछे छोड़ दिया। फोटो में उन्होंने  काली जैकेट और ब्लैक टॉप  पहना हुआ है। उनके चेहरे का नूर और चमक देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वह 52 साल की हैं। उनका स्टाइल और आत्मविश्वास उन्हें हर बार बाकी हसीनाओं से अलग बनाता है।

काली जैकेट और स्टाइलिश टॉप 

ऐश्वर्या अक्सर ब्लैक आउटफिट्स में नजर आती हैं। इस बार भी उन्होंने ब्लैक टॉप के ऊपर  ब्लैक जैकेट  पहनी थी। जैकेट के कॉलर पर फर की डिटेल और जेब में हाथ डालकर पोज देना उनके लुक को और कंफी और स्टाइलिश बना रहा था।

टोपी में प्यारी लग रही थीं ऐश्वर्या 

ठंड से बचाव के लिए ऐश्वर्या ने  ब्लैक टोपी  भी पहनी थी। उनकी प्लेन टोपी और जैकेट का कॉम्बिनेशन उनके गोरे चेहरे पर और चार-चांद लगा रहा था। इससे उनका लुक पूरी तरह कंप्लीट और स्टाइलिश लग रहा था।

लोगों की बातों से नहीं पड़ा असर 

ऐश्वर्या के ब्लैक कपड़ों के लुक पर कई लोग सवाल उठा चुके हैं, लेकिन उन्हें फैंस की आलोचना का कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू यॉर्क वेकेशन में भी उन्होंने ब्लैक जैकेट और टोपी पहनकर अपना स्टाइल स्टेटमेंट कायम रखा। उनकी इस एक फोटो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

52 साल की ऐश्वर्या राय बच्चन ने साबित कर दिया कि उम्र केवल एक नंबर है। उनके स्टाइल और चमक ने फिर से फैंस का दिल जीत लिया। न्यू ईयर वेकेशन लुक के लिए उन्होंने ब्लैक जैकेट और टोपी का परफेक्ट चुनाव किया, जिससे उनका स्टाइल और भी आकर्षक दिखा।

 

