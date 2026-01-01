बदलते मौसम में बच्चों में बढ़ जाता है इंफेक्शन का खतरा, जानें कैसे करें बचाव

नारी डेस्क: बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर बच्चों की सेहत पर पड़ता है। खासकर जब गर्मी से सर्दी या अचानक मौसम बदलता है, तब बच्चों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं होता, इसलिए वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी से वे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इस दौरान सर्दी-जुकाम, फ्लू, वायरल बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस से जुड़ी परेशानियां आम हो जाती हैं। बदलते मौसम में ये इंफेक्शन सबसे ज्यादा फैलते हैं और माता-पिता को समय रहते सावधान रहना चाहिए।

बच्चों में आम इंफेक्शन

सर्दी-जुकाम

खांसी और गले में खराश

फ्लू और वायरल बुखार

एलर्जी

सांस संबंधी परेशानियां

बच्चों की देखभाल कैसे करें

इम्यूनिटी बढ़ाएं

बच्चों को मजबूत बनाने के लिए उनके आहार का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार में ताजे फल, हरी सब्ज़ियां, दालें, अनाज और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। प्रोटीन मांस, अंडे, दही या पनीर के रूप में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स से भरपूर चीज़ें जैसे नारंगी, सेब, गाजर, पालक आदि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। अगर बच्चों को सही पोषण मिलता है तो उनका शरीर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में ज्यादा सक्षम होता है।

हाइड्रेशन

बच्चों को दिनभर पर्याप्त पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। पानी से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और शरीर के अंग सही तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा जूस, दूध और सूप जैसी चीज़ें भी हाइड्रेशन में मदद करती हैं। ठंडे या गर्म मौसम में बच्चे अक्सर पानी कम पीते हैं, इसलिए उन्हें समय-समय पर पानी पिलाना चाहिए। हाइड्रेटेड रहने से बच्चों की त्वचा, पाचन और इम्यूनिटी भी मजबूत रहती है।

व्यायाम और खेल-कूद

रोजाना खेल-कूद और हल्का व्यायाम बच्चों की सेहत और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। यह उनकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर में खून का प्रवाह बढ़ाता है। बच्चे जब खेलते हैं तो उनका दिमाग भी सक्रिय रहता है और वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। सुबह या शाम को खुली हवा में खेलने से बच्चों में ऊर्जा बढ़ती है और उन्हें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है।

नींद का ध्यान रखें

बच्चों को पर्याप्त नींद लेने देना बहुत ज़रूरी है। नींद पूरी होने पर उनका शरीर खुद को ठीक करता है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। छोटे बच्चों को 9–12 घंटे और बड़े बच्चों को 8–10 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। सोने का नियमित समय बनाने से उनकी दिनचर्या सही रहती है और वे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं।

मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं

मौसम के बदलाव में सही कपड़े पहनाना बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक ठंड या गर्मी में बाहर जाने से इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। सर्दी में बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएँ, और गर्मियों में हल्के और आरामदायक कपड़े दें। बारिश या धूल भरे मौसम में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जैकेट या मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

साफ-सफाई

साफ-सफाई बच्चों को बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। बच्चों को धूल, धुआं और प्रदूषण से दूर रखें। घर और कमरे को साफ, हवादार और कीटाणुरहित रखें। बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, खासकर खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद। इससे वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है।

वैक्सीनेशन और डॉक्टर से सलाह

बच्चों का समय पर वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीन शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। अगर बच्चे में किसी भी तरह के शुरुआती लक्षण दिखें, जैसे बुखार, खांसी या गले में खराश, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समय रहते इलाज और देखभाल करने से संक्रमण बढ़ने से बचता है और बच्चे जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं।

आराम और सक्रिय दिनचर्या

बच्चों को पर्याप्त आराम और सक्रिय दिनचर्या देना बहुत ज़रूरी है। दिनभर एक्टिव रहने से उनका शरीर मजबूत रहता है और नींद अच्छी आती है। इसके अलावा खेल-कूद, पढ़ाई और आराम का संतुलन बनाए रखना बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। बच्चों को टीवी या मोबाइल पर ज्यादा समय न बिताने दें और उन्हें खेलों और बाहरी गतिविधियों के लिए प्रेरित करें।

बदलते मौसम में इन सावधानियों का पालन करने से बच्चे इंफेक्शन से सुरक्षित रह सकते हैं और स्वस्थ रहकर हर मौसम का मज़ा ले सकते हैं।