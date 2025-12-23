25 DECTHURSDAY2025 12:01:37 PM
घर पर बनाएं चिकन चुकौनी

नारी डेस्क : चिकन चुकौनी एक स्वादिष्ट और क्रीमी उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसे खासतौर पर हंग दही और मसालों के संग तैयार किया जाता है। इसमें चिकन को पहले मसालों में मैरिनेट किया जाता है और फिर हल्के तड़के और दही के साथ मिलाकर पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बेहद लाजवाब और मसालेदार बन जाता है। यह डिश खास अवसरों या घर पर किसी भी खाने के समय पर परोसी जा सकती है।

Servings - 4

सामग्री

बोनलेस चिकन – 500 ग्राम

अदरक-लहसुन का पेस्ट – 1 चम्मच

नमक – 1/2 चम्मच

काली मिर्च – 1/2 चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च – 1 चम्मच

हल्दी – 1/2 चम्मच

नींबू का रस – 1 चम्मच

तेल – 1 चम्मच

हंग दही – 150 ग्राम

पाउडर शुगर – 1/2 चम्मच

नमक – 1/2 चम्मच

लहसुन – 1 चम्मच

प्याज – 80 ग्राम

हरी मिर्च – 1 टेबलस्पून

हरा धनिया – 2 टेबलस्पून

सरसों का तेल – 25 मिलीलीटर

हल्दी – 1/8 चम्मच

लाल मिर्च – 1/2 चम्मच

सूखी मेथी के पत्ते – 1 चम्मच

हरा धनिया – सजाने के लिए

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि

1. एक कटोरी में 500 ग्राम बोनलेस चिकन, 1 चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नींबू का रस डालें। अच्छी तरह मिलाएं और 30 मिनट के लिए मैरिनेट करें।

2. एक पैन में 1 चम्मच तेल गरम करें और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालें। 8-10 मिनट तक या पूरी तरह पकने तक पकाएं।

3. चिकन को आंच से उतारकर अलग रख दें।

4. दूसरी कटोरी में 150 ग्राम हंग दही, 1/2 चम्मच पाउडर शुगर, 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच लहसुन डालकर फेंटें जब तक यह स्मूद और क्रीमी न हो जाए। अलग रख दें।

5. पके हुए चिकन में 80 ग्राम प्याज, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं और अलग रख दें।

6. एक पैन में 25 मिलीलीटर सरसों का तेल गरम करें। इसमें 1/8 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच सूखी मेथी के पत्ते डालें। 30 सेकंड तक भूनें।

7. पैन को आंच से उतारते ही इस तड़के को तैयार दही मिश्रण पर डालें और अच्छी तरह फेंटें।

8. अब इस दही मिश्रण को पके हुए चिकन में डालें और हल्के हाथ से मिलाएं।

9. तैयार चिकन चुकौनी को सर्विंग बाउल में निकालें और ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएं।

10. गरमा-गरम परोसें।

