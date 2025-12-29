30 DECTUESDAY2025 10:13:18 AM
Nari

पूरे साल इस खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में लोगों ने किया सबसे ज्यादा सर्च

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 29 Dec, 2025 04:27 PM
पूरे साल इस खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में लोगों ने किया सबसे ज्यादा सर्च

नारी डेस्क:  साल 2025 के अंत में जारी की गई गूगल इंडिया की सूची के अनुसार, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली अभिनेत्री रहीं। वायरल गानों, हिट फिल्मों और जबरदस्त लोकप्रियता के दम पर अभिनेत्रियों ने न सिर्फ सिनेमा में बल्कि गूगल खोज में भी राज किया। देशभर के लोग उनकी हर नई खबर जानने के लिए इंटरनेट पर उन्हें बार-बार खोजते रहे। इससे साफ है कि उनकी लोकप्रियता अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। 

PunjabKesari
तमन्ना भाटिया इस साल गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजी गई अभिनेत्री रहीं। लगभग 25 प्रतिशत लोगों ने उन्हें खोजा। साल 2025 उनके लिए बहुत खास रहा। ग़फूर और नशा जैसे गानों, डिजिटल मंच की श्रृंखला डू यू वाना पाटर्नर और फ़ल्मि ओडेला 2 की वजह से वह लगातार चर्चा में रहीं। उनकी हर मौजूदगी लोगों की नज़र में रही। रश्मिका मंदाना को लगभग 18 प्रतिशत लोगों ने गूगल पर खोजा। छावा, थम्मा, कुबेरा और द गर्लफ्रेंड जैसी फिल्मों की वजह से वह साल भर चर्चा में रहीं। उनकी सादगी और अलग-अलग तरह के किरदार लोगों को बहुत पसंद आए। 

PunjabKesari

सामंथा रुथ प्रभु को लगभग 13 प्रतिशत लोगों ने खोजा। इस साल उन्होंने अपने जीवन, सेहत और अच्छी सोच से जुड़ी बातें खुलकर साझा कीं। लोग उन्हें सि र्एफक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी जानना चाहते थे। कियारा आडवाणी को लगभग 09 प्रतिशत लोगों ने गूगल पर खोजा। फिल्मों की सफलता से लेकर मां बनने की खबर तक, वह पूरे साल चर्चा में रहीं। उनकी लोकप्रियता हर जगह बनी रही। श्रीलीला को लगभग 07 प्रतिशत लोगों ने खोजा। जूनियर और रॉबिनहुड जैसी फिल्मों से उनकी पहचान और मज़बूत हुई। लोग उनकी नई फिल्मों और गतिविधियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it