घर पर बनाएं 'डिस्को भाजी'

नारी डेस्क : अगर आपको हल्की-फुल्की, मसालेदार और क्रिस्पी स्नैक्स पसंद हैं, तो डिस्को भाजी आपके लिए परफेक्ट है। यह तली हुई हरी मिर्च और बेसन के बैटर से बनाई जाती है, जिसे तामरिंड चटनी और मसालों के साथ परोसा जाता है। इसे खाने का मज़ा हर उम्र के लोग ले सकते हैं। खास बात यह है कि हर कौर में आपको तीखा, खट्टा और कुरकुरापन एक साथ महसूस होगा।

Servings - 3

सामग्री

इमली का गूदा – 150 ग्राम

काला नमक – 1/2 चम्मच

पपरिका पाउडर – 1 चम्मच

जीरा पाउडर – 1 चम्मच

मोटी हरी मिर्च – 220 ग्राम

बेसन – 150 ग्राम

चावल का आटा – 50 ग्राम

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 चम्मच

नमक – 1 चम्मच

जीरा पाउडर – 1 चम्मच

चाट मसाला – 1 चम्मच

अजवाइन – 1 चम्मच

पानी – 80 मिलीलीटर

तेल – तलने के लिए

चाट मसाला – 1 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1 चम्मच

जीरा पाउडर – 1 चम्मच

विधि

1. एक पैन में 150 ग्राम इमली का गूदा, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच पपरिका, और 1 चम्मच जीरा पाउडर डालें। अच्छी तरह मिलाएं और 7–8 मिनट तक उबालें।

2. गैस बंद करें और 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

3. 220 ग्राम मोटी हरी मिर्च लें, लंबाई में चीरें, किनारे थोड़े काटें और चम्मच से बीज निकाल दें। अलग रख दें।

4. एक बाउल में 150 ग्राम बेसन, 50 ग्राम चावल का आटा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच अजवाइन और 80 मिलीलीटर पानी डालें। अच्छी तरह फेंटकर गाढ़ा और बिना लम्प वाला बैटर तैयार करें।

5. हरी मिर्च को बैटर में डुबोएं और गर्म तेल में सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक डीप फ्राई करें। पेपर पर निकालकर अतिरिक्त तेल सोख लें।

6. एक छोटे बाउल में 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, और 1 चम्मच जीरा पाउडर मिलाएं।

7. तली हुई मिर्च को स्लाइस में काटें और फिर से फ्राई करें जब तक ये कुरकुरा न हो जाए। फिर इसे बाउल में निकाल लें।

8. तैयार मसाला तली हुई डिस्को भाजी पर छिड़कें और अच्छी तरह मिलाएं।

9. गरमागरम तामरिंड चटनी के साथ परोसें।

