घर पर लगा रहे हैं नए साल का कैलेंडर, तो जान लें वास्तु नियम

नारी डेस्क: नया साल आते ही घर या ऑफिस में नया कैलेंडर लगाना सिर्फ तारीख देखने के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और तरक्की को आमंत्रण देने का भी तरीका माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर कैलेंडर सही दिशा और सही चित्रों के साथ लगाया जाए, तो इसका सीधा असर घर की खुशहाली पर पड़ता है।



कैलेंडर लगाने की सही दिशा

उत्तर (North) या पूर्व (East) दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। ये दिशाएं करियर, ग्रोथ और पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ी होती हैं। दक्षिण (South) दिशा में कैलेंडर लगाने से बचें। नया साल शुरू होते ही पुराना कैलेंडर हटा देना चाहिए। पुराना कैलेंडर बीते समय और रुकी हुई ऊर्जा का संकेत माना जाता है। पुराना कैलेंडर रखने से तरक्की में बाधा आ सकती है।



कैलेंडर पर बने चित्रों का रखें ध्यान

प्राकृतिक दृश्य – पहाड़, नदी, हरियाली, सूर्योदय, हंसता हुआ बच्चा, फूल, पक्षी देवताओं के सौम्य और शांत चित्र वाले कैलेंडर ही घर में लगाने चाहिए। युद्ध, आग, हिंसा, सूखे पेड़, डूबता सूरज जैसे चित्र अशुभ माने जाते हैं। कैलेंडर को ड्रॉइंग रूम, लिविंग एरिया ऑफिस या वर्क डेस्क के सामने की दीवार पर लगाना चाहिए। बाथरूम, स्टोर रूम, बेड के ठीक ऊपर नहीं लगाना चाहिए।



घर के मुख्य दरवाजे के पास कैलेंडर

मुख्य द्वार के पास कैलेंडर लगाने से समय की पाबंदी, नए अवसर सकारात्मक शुरुआत का संकेत मिलता है। कैलेंडर हमेशा सही तारीख पर रखें, गलत तारीख दिखाना वास्तु दोष माना जाता है। यह जीवन में भ्रम और रुकावट का संकेत देता है। कैलेंडर को लगाने से पहले हल्का सा गंगाजल छिड़कें। मन में सकारात्मक संकल्प लें

ऑफिस के लिए खास वास्तु टिप

ऑफिस में कैलेंडर वर्क डेस्क के सामने वाली दीवार पर लगाएं। इससे समय प्रबंधन और लक्ष्य प्राप्ति आसान होती है। वास्तु के अनुसार घर में लगाया गया कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं दिखाता, बल्कि नए साल में सुख, समृद्धि, तरक्की और सकारात्मक बदलाव भी लाता है।