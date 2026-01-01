नए साल 2026 के जश्न के लिए बेस्ट हैं ये 6 शहर, रोमांटिक से शाही पार्टी तक मिलेगा मज़ा

नारी डेस्क: नए साल 2026 का स्वागत देशभर के करोड़ों लोग बड़े उत्साह के साथ करने जा रहे हैं। 31 दिसंबर की रात को लोग पूरे जोश और धूमधाम के साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ताकि यह रात उनके लिए यादगार बन जाए। इस मौके पर ट्रेवल पोर्टल Outlook ने भारत के टॉप 6 शहरों की लिस्ट बनाई है, जो नए साल के जश्न के लिए सबसे बेस्ट माने गए हैं। इन शहरों में आपको रोमांटिक पार्टी, शानदार नाइटलाइफ़ और शाही अंदाज, दोनों का अनुभव मिलेगा।

गोवा – बीच के किनारे धमाकेदार पार्टी

गोवा हर इंडियन और विदेशी पर्यटक के लिए नए साल की पहली पसंद है। यहां पूरे रात बीच पार्टी चलती रहती है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन एकदम विदेशी अंदाज में होता है। गोवा की बोट्स, क्लब और रेस्टोरेंट न्यू ईयर के जश्न को और भी खास बना देते हैं। कई बॉलीवुड स्टार्स भी इस मौके पर गोवा पहुंचते हैं, जिससे यहां का माहौल और भी ग्लैमरस बन जाता है।

मुंबई – रोमांटिक और ग्लैमर से भरपूर

अगर आप बड़े होटल और क्लब में ग्लैमर के साथ पार्टी करना चाहते हैं या रोमांटिक मूड में न्यू ईयर सेलिब्रेशन एन्जॉय करना चाहते हैं, तो मुंबई इसके लिए बेस्ट शहर है। जुहू बीच, मरीन ड्राइव और शहर के बड़े क्लब्स में जश्न का अनुभव अद्भुत होता है। मुंबई का माहौल कभी सोता नहीं है, और नए साल के मौके पर यहां की नाइटलाइफ़ और भी रोमांचक हो जाती है।

मनाली – बर्फीले पहाड़ों में जश्न

मनाली को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और यहाँ का न्यू ईयर सेलिब्रेशन बेहद खास होता है। दो-तीन दिन पहले से ही लोग यहां जमा हो जाते हैं। बर्फबारी और ठंडी हवा में पार्टी करने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। प्रकृति की गोद में जश्न मनाने का अनुभव आपको यादगार लगेगा। यहां के होटल और रेस्टोरेंट महीनों पहले ही बुक हो जाते हैं।

उदयपुर – शाही और रोमांटिक जश्न

उदयपुर, झीलों और शाही हवेलियों का शहर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शानदार जगह है। यहां आपको रोमांटिक पार्टियों के साथ-साथ शाही अंदाज में जश्न मनाने का मौका भी मिलता है। ऐतिहासिक किले और शाही होटल पार्टियों में चार चांद लगाते हैं। ट्रेवल पोर्टल Outlook ने इसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए चौथे स्थान पर रखा है।

कर्नाटक का गोकर्ण – शांत और ऑफबीट जश्न

अगर आप थोड़ी अलग और शांत जगह पर पार्टी करना चाहते हैं, तो गोकर्ण आपके लिए बेस्ट है। ट्रेकिंग, प्राकृतिक नजारे और कम भीड़भाड़ के साथ यहां न्यू ईयर सेलिब्रेशन का अनुभव शांत और मज़ेदार होता है। यह गोवा और मुंबई जैसे भीड़-भाड़ वाले शहरों से हटकर ऑफबीट अनुभव देता है।

अरुणाचल प्रदेश – ज़ीरो वैली में अद्भुत सेलिब्रेशन

अरुणाचल प्रदेश की ज़ीरो वैली हरी-भरी पहाड़ियों और बांस के जंगलों के लिए मशहूर है। यहां का न्यू ईयर सेलिब्रेशन बिलकुल अलग और हटकर होता है। हर साल लाखों लोग यहां जश्न मनाने पहुंचते हैं। प्रकृति के बीच न्यू ईयर पार्टी करने का अनुभव बिल्कुल यादगार होता है।

नए साल 2026 में चाहे आप बीच पार्टी, शाही जश्न या रोमांटिक सेलिब्रेशन करना चाहते हों, ये 6 शहर हर किसी के लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं।