क्या आप भी सिर्फ गले में लपेट लेते हैं Scarf, इन 7 ट्रेंडी तरीकों से करें स्टाइल

नारी डेस्क : सर्दियों में स्कार्फ सिर्फ ठंड से बचाने का जरिया नहीं, बल्कि आपके पूरे लुक को स्टाइलिश बनाने वाला एक अहम फैशन एक्सेसरी है। अक्सर लोग स्कार्फ को बस गले में लपेटकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सही तरीके से स्टाइल किया जाए तो यही स्कार्फ आपके सिंपल विंटर आउटफिट को ट्रेंडी और एलिगेंट बना सकता है।

सबसे अच्छी बात यह है कि स्कार्फ को स्टाइल करने के लिए किसी खास मेहनत या प्रोफेशनल स्किल की जरूरत नहीं होती। कुछ आसान और फैशनेबल तरीकों को अपनाकर आप अपने विंटर लुक में नया फ्लेयर और कॉन्फिडेंस जोड़ सकते हैं। अगर आप भी इस सर्दी अपने बोरिंग आउटफिट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो स्कार्फ पहनने के ये 7 ट्रेंडी तरीके जरूर आज़माएं।

द क्लासिक ड्रेप (The Classic Drape)

यह स्कार्फ पहनने का सबसे आसान और सदाबहार तरीका है। स्कार्फ को गर्दन के चारों ओर रखें और दोनों सिरों को सामने की तरफ खुला छोड़ दें। यह स्टाइल वूलन कोट, ब्लेज़र और लॉन्ग जैकेट्स के साथ बेहद खूबसूरत लगता है। यह लुक आपको आरामदायक होने के साथ-साथ एक सोफिस्टिकेटेड अपील भी देता है।

द स्नग रैप (The Snug Wrap)

अगर आप ज्यादा ठंड में बाहर निकल रहे हैं, तो यह स्टाइल परफेक्ट है। स्कार्फ को एक बार गर्दन के चारों ओर लपेटें और उसके सिरे जैकेट या कोट के अंदर टक कर लें। यह लुक न सिर्फ आपको ज्यादा गर्म रखता है, बल्कि देखने में भी काफी क्लीन और पॉलिश्ड लगता है। ऑफिस या ट्रैवल के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है।

द पेरिसियन लूप (The Parisian Loop)

अपने लुक में थोड़ा यूरोपियन टच जोड़ना चाहते हैं? तो पेरिसियन लूप जरूर ट्राय करें। स्कार्फ को बीच से मोड़ें, गर्दन में डालें और खुले सिरों को बने लूप के अंदर से निकाल लें। यह स्टाइल फॉर्मल विंटर वियर और स्ट्रक्चर्ड कोट्स के साथ बेहद एलिगेंट दिखता है।

द रैप-अराउंड स्टाइल (The wrap-around style)

यह तरीका बड़े और सॉफ्ट स्कार्फ के लिए सबसे अच्छा है। स्कार्फ को गर्दन के चारों ओर दो या तीन बार ढीले तरीके से लपेटें, जिससे यह एक कोकून जैसा लुक दे। यह स्टाइल वीकेंड आउटिंग, ट्रैवल या कैजुअल डेज़ के लिए एकदम परफेक्ट है, खासकर ओवरसाइज़्ड कोट या मोटे स्वेटर के साथ।

द बेल्टेड ड्रेप (The Belt Drape)

अगर आप कुछ अलग और ट्रेंडी करना चाहते हैं, तो स्कार्फ को सामने की ओर सीधा गिरने दें और कमर पर एक बेल्ट लगाकर उसे सिक्योर करें। यह लुक स्ट्रीट-स्टाइल फैशन का बेहतरीन उदाहरण है और लॉन्ग कोट्स के साथ बेहद शानदार लगता है।

लूज़ थ्रो-ऑन (loose throw-ons)

रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल लुक के लिए स्कार्फ को शॉल की तरह कंधों पर डाल लें। यह स्टाइल कैफे डेट्स, ऑफिस के हल्के दिन या वर्क-फ्रॉम-होम के लिए बढ़िया है। इससे स्कार्फ का टेक्सचर और रंग दोनों उभरकर सामने आते हैं।

टक्ड-इन लुक (Tucked-in look)

इस स्टाइल में स्कार्फ को गर्दन के चारों ओर लपेटकर उसके सिरे कोट या जम्पर के अंदर टक कर दिए जाते हैं। इससे आपको एक स्लीक और क्लासी लुक मिलता है, जो पूरे दिन अपनी जगह पर बना रहता है। यह स्टाइल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिना झंझट के स्टाइलिश दिखना चाहते हैं।

स्टाइलिंग टिप (Styling tip)

सर्दियों में सही स्कार्फ स्टाइल आपके पूरे लुक को मिनटों में बदल सकता है। ये सातों तरीके न सिर्फ आपको गर्म रखते हैं, बल्कि आपके फैशन गेम को भी एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। इस विंटर सीजन स्कार्फ को सिर्फ गले में लपेटने तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाएं।

