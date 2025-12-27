28 DECSUNDAY2025 11:25:44 AM
धरती के स्वर्ग में इस बार खासहोगा New Year , सभी की होटल बुकिंग फुल

नारी डेस्क: नए साल का स्वागत करने के लिए इन दिनों कश्मीर घाटी में काफी संख्या में पर्यटक आए हैं। शनिवार को घाटी में न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे चला गया, क्योंकि पहलगाम हिल स्टेशन में रात का सबसे कम तापमान माइनस 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई महीनों के बाद, श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के होटलों में इन दिनों पूरी बुकिंग हो रही है।

गुलमर्ग के एक होटल के जनरल मैनेजर अल्ताफ अहमद ने बताया- "इस बार हमारे सभी कमरे बुक हो चुके हैं।" मौसम विभाग ने 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आंशिक रूप से या आमतौर पर बादल छाए रहने और 30 दिसंबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है- "31 दिसंबर और 1 जनवरी को, कई जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और घाटी के उत्तरी और मध्य भागों में कुछ जगहों पर मध्यम बर्फबारी की संभावना है।"

श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में माइनस 4.2 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में माइनस 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू शहर में 7.1 डिग्री सेल्सियस, कटरा शहर में 7.6 डिग्री सेल्सियस, बटोत में 4.6 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल में 0.8 डिग्री सेल्सियस और भद्रवाह में 0.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। कड़ाके की ठंड का 40 दिन का समय, जिसे स्थानीय रूप से 'चिल्लई कलां' कहा जाता है, 21 दिसंबर को शुरू हुआ और 30 जनवरी को खत्म होगा।

चिल्लई कलां के दौरान न्यूनतम तापमान आमतौर पर माइनस 5-7 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन का तापमान शायद ही कभी 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। हालांकि, इस साल, चिल्लई में अब तक न्यूनतम तापमान माइनस 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरा है, जबकि श्रीनगर शहर में दिन का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस सर्दी में, साइबेरिया, चीन, फिलीपींस और पूर्वी यूरोप से रिकॉर्ड संख्या में प्रवासी पक्षी घाटी में आए हैं। ये पक्षी सर्दियों के महीनों में अपने गर्मियों के घरों की अत्यधिक ठंड से बचने के लिए कश्मीर आते हैं। 

