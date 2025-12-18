20 DECSATURDAY2025 10:09:41 PM
Nari

कैंसर को लेकर गलतफहमी में रहते हैं बहुत से लोग, सही जानकारी मिलेगी यहां

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Dec, 2025 01:06 PM
कैंसर को लेकर गलतफहमी में रहते हैं बहुत से लोग, सही जानकारी मिलेगी यहां

नारी डेस्क: कैंसर दुनिया भर में मौत का एक बड़ा कारण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के डेटा के अनुसार, 2020 में कैंसर से लगभग 10 मिलियन मौतें हुईं, यानी हर छह मौतों में से एक मौत कैंसर से हुई। हालांकि  लोग अक्सर कैंसर के कारणों को लेकर गलतफहमी में रहते हैं। कई चीज़ों को हम बेवजह कैंसर का कारण मान लेते हैं, जबकि असली वजहें कुछ और ही होती हैं। आइए समझते हैं असल में कैंसर किन वजहों से होता है। 


 इन चीजों को लेकर है गलतफहमी 

मोबाइल फोन या वाई-फाई: अब तक के वैज्ञानिक सबूतों में मोबाइल या वाई-फाई से सीधे कैंसर होने की पुष्टि नहींहुई है।

माइक्रोवेव में बना खाना: माइक्रोवेव खाना सिर्फ गर्म करता है, खाने को कैंसरकारी नहीं बनाता (अगर सही बर्तन इस्तेमाल हों)।

कभी-कभार जंक फूड खाना: कभी-कभी जंक फूड खाने से कैंसर नहीं होता, खतरा तब बढ़ता है जब यह आदत बन जाए।

 तनाव: तनाव खुद कैंसर नहीं बनाता, लेकिन यह इम्यून सिस्टम कमजोर कर सकता है।


कैंसर की यह है असली वजह 

 तंबाकू और धूम्रपान: सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला  यह कैंसर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है।

 शराब का अधिक सेवन: इससे मुंह, गला, लिवर और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है

 गलत खानपान: प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा तला-भुना, रेड मीट की अधिक मात्रा कैंसर को बढ़ावा देती है।

केमिकल्स: लंबे समय तक केमिकल और प्रदूषण के संपर्क में रहना जैसे कीटनाशक, जहरीले धुएं यह इंडस्ट्रियल केमिकल्स

 सूरज की तेज किरणें (UV Rays): बिना सुरक्षा धूप में ज्यादा समय बिताना, स्किन कैंसर का खतरा बढ़ाता है


डॉक्टरों का संदेश

“कैंसर डर से नहीं,  बल्कि  लंबे समय तक चली गलत आदतों और लाइफस्टाइल से पनपता है।” कैंसर से बचना है तो  तंबाकू और शराब से दूरी बना लें,  संतुलित आहार, नियमित एक्सरसाइज और  समय-समय पर स्क्रीनिंग टेस्ट से आप आने वाले संकट को टाल सकते हैं। ध्यान रखें  कैंसर को लेकर अफवाहों से नहीं, सही जानकारी और स्वस्थ जीवनशैलीसे लड़ना चाहिए।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it