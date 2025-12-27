New Year पार्टी का Hangover उतारेंगी ये 5 सस्ती चीजें, एक दिन पहले रख लें अपने पास

नारी डेस्क : वर्ष 2025 बस कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और सभी स्वागत करेंगे नए साल 2026 का। न्यू ईयर की पार्टी पर हर कोई खूब मस्ती करने के मूड में होता है। चाहे वह क्लब, बार, होटल या घर पर हो। अक्सर इस जश्न में शराब का सेवन भी होता है, लेकिन ज्यादा पीने से अगले दिन हैंगओवर का सामना करना पड़ता है। सिरदर्द, मतली, उल्टी, थकान और चक्करऐसी स्थिति से बचने के लिए आप कुछ घरेलू और सस्ते उपाय पहले ही अपनाकर हैंगओवर को कम कर सकते हैं।

हैंगओवर क्या है?

हैंगओवर तब होता है जब आप अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करते हैं। यह आपके शरीर और दिमाग पर असर करता है और अगले दिन इसके लक्षण दिखाई देते हैं।

जैसे: सिरदर्द और चक्कर आना।

उल्टी और मतली होना।

थकान और कमजोरी होना।

पेट दर्द और बेचैनी होना।

एंजायटी और हार्टबीट में वृद्धि।

मेमोरी लॉस (रात की घटनाओं को याद न रखना)।

महिलाओं में हैंगओवर की संभावना थोड़ी अधिक होती है क्योंकि उनका बॉडी वेट कम होता है और नियमित रूप से शराब पीने की आदत कम होती है।

हैंगओवर उतारने के घरेलू उपाय

पानी पीना

सोकर उठते ही अधिक से अधिक पानी पीना सबसे आसान और असरदार उपाय है। यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और डिहाइड्रेशन को कम करके आपको जल्दी तरोताजा महसूस कराता है।

नींबू पानी

नींबू पानी एक बेहद कारगर घरेलू उपाय है। एक गिलास पानी में आधा नींबू का रस और थोड़ा नमक मिलाकर पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बहाल होता है, हाइड्रेशन बढ़ता है और हैंगओवर से होने वाला सिरदर्द, उल्टी और मतली में तुरंत राहत मिलती है।

नारियल पानी

नारियल पानी भी हैंगओवर कम करने में बहुत प्रभावी है। यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है, साथ ही इसमें मौजूद कैल्शियम शरीर को ऊर्जा देता है और थकान महसूस होने से रोकता है, जिससे आप जल्दी तरोताजा महसूस करते हैं।

पुदीना का पानी

अगर पार्टी में शराब पीने वाले हैं तो फ्रिज में पुदीने की पत्तियां रख लें। पुदीने में ऐसे गुण हैं जो हैंगओवर उतारने में मदद कर सकते हैं। इसे पानी में डालकर उबालें या पिसकर पीने योग्य बनाएं।

अदरक का रस

अदरक भी शराब के असर को कम करने में कारगर है। अदरक का रस निकालकर सीधे पी सकते हैं या पानी में मिलाकर गर्म कर लें। अगर स्वाद कड़वा लगे तो थोड़ी शहद मिला सकते हैं। अदरक मतली, सिरदर्द और घबराहट को कम करता है।

न्यू ईयर की पार्टी का मज़ा लेने के लिए पहले से थोड़े घरेलू उपाय तैयार रख लें। पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, पुदीना और अदरक ये पांच चीजें हैंगओवर कम करने में मदद करेंगी और आप अगले दिन भी ताजगी महसूस करेंगे।

