28 DECSUNDAY2025 11:22:28 AM
Nari

New Year पार्टी का Hangover उतारेंगी ये 5 सस्ती चीजें, एक दिन पहले रख लें अपने पास

  • Edited By Monika,
  • Updated: 27 Dec, 2025 01:37 PM
New Year पार्टी का Hangover उतारेंगी ये 5 सस्ती चीजें, एक दिन पहले रख लें अपने पास

नारी डेस्क : वर्ष 2025 बस कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और सभी स्वागत करेंगे नए साल 2026 का। न्यू ईयर की पार्टी पर हर कोई खूब मस्ती करने के मूड में होता है। चाहे वह क्लब, बार, होटल या घर पर हो। अक्सर इस जश्न में शराब का सेवन भी होता है, लेकिन ज्यादा पीने से अगले दिन हैंगओवर का सामना करना पड़ता है। सिरदर्द, मतली, उल्टी, थकान और चक्करऐसी स्थिति से बचने के लिए आप कुछ घरेलू और सस्ते उपाय पहले ही अपनाकर हैंगओवर को कम कर सकते हैं।

हैंगओवर क्या है?

हैंगओवर तब होता है जब आप अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करते हैं। यह आपके शरीर और दिमाग पर असर करता है और अगले दिन इसके लक्षण दिखाई देते हैं।

जैसे: सिरदर्द और चक्कर आना।
उल्टी और मतली होना।
थकान और कमजोरी होना।
पेट दर्द और बेचैनी होना।
एंजायटी और हार्टबीट में वृद्धि।
मेमोरी लॉस (रात की घटनाओं को याद न रखना)।
महिलाओं में हैंगओवर की संभावना थोड़ी अधिक होती है क्योंकि उनका बॉडी वेट कम होता है और नियमित रूप से शराब पीने की आदत कम होती है।

PunjabKesari

हैंगओवर उतारने के घरेलू उपाय

पानी पीना

सोकर उठते ही अधिक से अधिक पानी पीना सबसे आसान और असरदार उपाय है। यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और डिहाइड्रेशन को कम करके आपको जल्दी तरोताजा महसूस कराता है।

यें भी पढ़ें : प्राचीन समय में बाल धोने के सख्त नियम क्यों थे? जानें इसके पीछे कारण

नींबू पानी

नींबू पानी एक बेहद कारगर घरेलू उपाय है। एक गिलास पानी में आधा नींबू का रस और थोड़ा नमक मिलाकर पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बहाल होता है, हाइड्रेशन बढ़ता है और हैंगओवर से होने वाला सिरदर्द, उल्टी और मतली में तुरंत राहत मिलती है।

PunjabKesari

नारियल पानी

नारियल पानी भी हैंगओवर कम करने में बहुत प्रभावी है। यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है, साथ ही इसमें मौजूद कैल्शियम शरीर को ऊर्जा देता है और थकान महसूस होने से रोकता है, जिससे आप जल्दी तरोताजा महसूस करते हैं।

यें भी पढ़ें : पहले अंडा आया या मुर्गी? वैज्ञानिकों ने सुलझाई बरसों पुरानी पहेली

पुदीना का पानी

अगर पार्टी में शराब पीने वाले हैं तो फ्रिज में पुदीने की पत्तियां रख लें। पुदीने में ऐसे गुण हैं जो हैंगओवर उतारने में मदद कर सकते हैं। इसे पानी में डालकर उबालें या पिसकर पीने योग्य बनाएं।

PunjabKesari

अदरक का रस

अदरक भी शराब के असर को कम करने में कारगर है। अदरक का रस निकालकर सीधे पी सकते हैं या पानी में मिलाकर गर्म कर लें। अगर स्वाद कड़वा लगे तो थोड़ी शहद मिला सकते हैं। अदरक मतली, सिरदर्द और घबराहट को कम करता है।

न्यू ईयर की पार्टी का मज़ा लेने के लिए पहले से थोड़े घरेलू उपाय तैयार रख लें। पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, पुदीना और अदरक ये पांच चीजें हैंगओवर कम करने में मदद करेंगी और आप अगले दिन भी ताजगी महसूस करेंगे।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it