दुनिया में थॉयराइड कैंसर के मामले तेजी से बढ़े, जानिए इससे बचाव का तरीका?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Dec, 2025 11:19 AM
 नारी डेस्क: पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में थायराइड कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बढ़ते ग्राफ को लेकर चिंता में हैं। एक तरफ मेडिकल टेक्नोलॉजी और इलाज पहले से बेहतर हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ थायराइड कैंसर के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या यह बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं?

थायराइड कैंसर के मामलों में तेजी क्यों आ रही है?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मामलों के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है नई और बेहद संवेदनशील डायग्नोस्टिक टेक्निक। आज अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और MRI जैसी जांचें इतनी एडवांस हो गई हैं कि बहुत छोटी गांठें, शुरुआती स्टेज के ट्यूमर,  पहले छिपे हुए कैंसर, सब आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। पहले जो कैंसर दिखाई ही नहीं देते थे, वे अब जांच में मिल जाते हैं। इस कारण भी आंकड़ों में तेजी दिखाई देती है। लेकिन कुछ डॉक्टरों का मानना है कि बढ़ोतरी सिर्फ जांचों का मामला नहीं है असल में भी थायराइड कैंसर बढ़ रहा है। उनके अनुसार बड़े आकार की ट्यूमर भी बढ़ रही हैं। महिलाओं और पुरुषों में केस बढ़ने का फर्क। कुछ देशों में थायराइड कैंसर से होने वाली मौतों में हल्की बढ़ोतरी। यह बताता है कि कुछ बाहरी कारण भी जिम्मेदार हैं।

थायराइड कैंसर के संभावित कारण

कई रिसर्च के अनुसार, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो थायराइड कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं-

मेडिकल रेडिएशन का ज्यादा उपयोग: CT स्कैन और अन्य रेडिएशन-आधारित जांचों का बढ़ता उपयोग थायराइड पर असर डाल सकता है। इसे बड़ा जोखिम माना जाता है।

एनवायरमेंट में मौजूद कार्सिनोजेन: कुछ प्रदूषक, रसायन या कैंसर पैदा करने वाले तत्व थायराइड ग्रंथि को प्रभावित कर सकते हैं।

आयोडीन का ज्यादा सेवन: कुछ मामलों में ज्यादा आयोडीन भी थायराइड की समस्याओं को बढ़ा सकता है।

ऑटोइम्यून थायरॉयडिटिस (थायराइड की सूजन):  इस बीमारी के बढ़ते मामले भी थायराइड कैंसर के लिए एक जोखिम माने जाते हैं।

क्या थायराइड कैंसर लाइलाज है?

नहीं। डॉक्टरों के अनुसार ज्यादातर थायराइड कैंसर का इलाज संभव है, क्योंकि यह बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है। अगर समय पर पता चल जाए और सही उपचार मिल जाए, तो मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है।

थायराइड कैंसर का इलाज कैसे होता है?

सर्जरी (मुख्य इलाज)

अगर ट्यूमर बड़ा हो तो पूरा थायराइड निकाल दिया जाता है (थायरॉयडेक्टॉमी)। अगर ट्यूमर छोटा है, तो उसका कुछ हिस्सा निकाला जाता है। अगर कैंसर गर्दन के लिम्फ नोड्स तक फैल गया हो तो “नेक डिसेक्शन” किया जाता है।

अन्य उपचार (स्टेज और स्थिति के अनुसार)

रेडिएशन थेरेपी

हार्मोन थेरेपी

टारगेटेड थेरेपी

कीमोथेरेपी

इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर कितना फैला है और मरीज की स्थिति कैसी है।  
 

