Nose Cleaning Tips: नाक में जमा गंदगी? जानिए इसे साफ करने का सबसे आसान और सेफ तरीका

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 21 Dec, 2025 01:09 PM
नारी डेस्क: नाक की सफाई हमारी रोजमर्रा की सेहत का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। पूरे दिन धूल, मिट्टी, प्रदूषण और पसीने की वजह से नाक के अंदर और बाहर गंदगी जमा हो जाती है। इससे नाक बंद होना, एलर्जी, सांस लेने में परेशानी और नाक की त्वचा का रंग काला पड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर लोग नाक साफ करने के लिए उंगली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह तरीका न तो सुरक्षित है और न ही सेहत के लिए सही। इससे नाक के अंदर की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं नाक साफ करने के सही, आसान और घरेलू तरीके।

नाक के अंदर की गंदगी कैसे साफ करें

नाक के अंदर जमी गंदगी को साफ करने का सबसे आसान और हेल्दी तरीका है भाप लेना। गुनगुने पानी से भाप लेने पर नाक के अंदर की सूखी गंदगी नरम हो जाती है बलगम और धूल अपने आप बाहर निकलने लगती है। भाप लेने के बाद नाक को साफ और मुलायम कपड़े से हल्के हाथ से पोंछ लें। ध्यान रखें कि नाक के अंदर उंगली डालकर सफाई न करें, क्योंकि इससे खरोंच लग सकती है और संक्रमण हो सकता है।

नाक के अंदर की सफाई का सबसे सुरक्षित तरीका

नाक के अंदर सफाई के लिए सेलाइन वॉटर रिंस सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका माना जाता है। मेडिकल स्टोर पर मिलने वाला सेलाइन स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर पर गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर घोल बना सकते हैं। सेलाइन पानी नाक को धीरे-धीरे साफ करता है, सूखेपन को कम करता है और सांस लेना आसान बनाता है। दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करना काफी होता है।

नाक का रास्ता कैसे साफ करें

अगर नाक ज्यादा बंद रहती है या बार-बार कंजेशन की समस्या होती है, तो नेति पॉट (जल नेति) एक असरदार उपाय है। इसमें हल्के गुनगुने नमक के पानी को एक नथुने से डाला जाता है

पानी दूसरे नथुने से बाहर निकल जाता है

इससे नाक के अंदर जमी धूल, एलर्जी के कारण बनने वाले कण और बलगम साफ हो जाते हैं। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार करना सुरक्षित है। ध्यान रखें कि पानी हमेशा उबला हुआ और ठंडा किया हुआ हो।

नाक पर कालापन कैसे हटाएं

नाक पर कालापन पसीने, तेल और डेड स्किन सेल्स जमा होने की वजह से होता है। इसे हटाने के लिए जेंटल स्क्रब सबसे अच्छा उपाय है। घर पर चीनी और शहद मिलाकर हल्का स्क्रब बनाएं। या किसी माइल्ड एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करें। धीरे-धीरे नाक पर मसाज करें और बाद में एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइजर लगाएं। हफ्ते में दो बार ऐसा करने से नाक की त्वचा साफ, मुलायम और चमकदार दिखने लगती है।

क्यों जरूरी है सही नाक की सफाई?

एलर्जी और सर्दी-जुकाम से बचाव

सांस लेने में आसानी

नाक की त्वचा स्वस्थ और साफ रहती है

इन्फेक्शन का खतरा कम होता है

नाक साफ करने के लिए उंगली का इस्तेमाल करने की बजाय सही और सुरक्षित तरीकों को अपनाना जरूरी है। भाप, सेलाइन वॉटर और हल्का स्क्रब जैसे घरेलू उपाय आपकी नाक को साफ, स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।  

