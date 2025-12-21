महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम का मौका, हर महीने ₹15,000 तक की होगी कमाई

नारी डेस्क : आज के समय में कई महिलाएं पढ़ी-लिखी और हुनरमंद होने के बावजूद घरेलू जिम्मेदारियों, बच्चों की देखभाल या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पातीं। ऐसी महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं घर बैठे सुरक्षित माहौल में काम कर सकती हैं और हर महीने ₹8,000 से ₹15,000 तक की कमाई कर सकती हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है, ताकि वे परिवार के साथ संतुलन बनाते हुए अपनी आमदनी बढ़ा सकें।

क्या है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना?

मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका संचालन महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कार्य उपलब्ध कराए जाते हैं।

योजना के तहत मिलने वाले काम

योजना के तहत महिलाओं को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम करने का अवसर मिलता है। इसमें डेटा एंट्री, टाइपिंग और कंप्यूटर से जुड़ा कार्य, कंटेंट राइटिंग, ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट के साथ-साथ सिलाई-कढ़ाई, पैकिंग और हैंडीक्राफ्ट जैसे ऑफलाइन काम भी शामिल हैं। महिला जिस प्रकार का काम करती है और जितना समय देती है, उसी आधार पर उसकी सैलरी तय की जाती है, जिससे वह घर बैठे नियमित आय अर्जित कर सकती है।

सैलरी और लाभ

मासिक आय: ₹8,000 से ₹15,000 तक

घर बैठे काम करने की सुविधा

सुरक्षित और लचीला कार्य समय

जरूरतमंद महिलाओं को प्राथमिकता

विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और दिव्यांग महिलाओं को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

योजना से जुड़ी मुख्य जानकारी

विवरण- जानकारी

योजना का नाम- Mukhyamantri Work From Home Yojana

राज्य - राजस्थान

विभाग- महिला सशक्तिकरण विभाग

कार्य का प्रकार- ऑनलाइन / ऑफलाइन

सैलरी- ₹8,000 – ₹15,000 प्रतिमाह

लाभार्थी- राजस्थान की महिलाएं

पात्रता (Eligibility)

आवेदिका राजस्थान की स्थायी निवासी हो

न्यूनतम आयु 18 वर्ष

घर से बाहर काम न कर पाने वाली महिलाएं।

विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या दिव्यांग महिलाएं।

किसी न किसी प्रकार का कौशल होना जरूरी।

सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य।

जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड और जन आधार कार्ड / निवास प्रमाण पत्र।

शैक्षणिक प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो)

बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी।

पासपोर्ट साइज फोटो।

Mukhyamantri Work From Home Online Apply कैसे करें?

योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

महिला पंजीकरण विकल्प चुनें

जन आधार और आधार से रजिस्ट्रेशन करें

मोबाइल पर आए OTP को वेरीफाई करें

व्यक्तिगत जानकारी और योग्यता भरें

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन सबमिट करें।

आवेदन पूरा होने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप आगे की स्थिति देख सकती हैं।