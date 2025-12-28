29 DECMONDAY2025 1:15:32 PM
Nari

अगले 48 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने घर में रहने की अपील की

  • Edited By Monika,
  • Updated: 28 Dec, 2025 06:38 PM
अगले 48 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने घर में रहने की अपील की

नारी डेस्क : इस साल मानसून ने देशभर में जबरदस्त असर दिखाया। जहां कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश दर्ज की गई, वहीं मानसून की विदाई के बाद भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अब एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों के लिए देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

हिमाचल प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ बारिश का दौर

हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि कुछ दिनों की राहत के बाद अब एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है।

केरल में तेज बारिश की चेतावनी

केरल में मानसून की सक्रियता अब भी बनी हुई है। IMD के मुताबिक, आने वाले दो दिनों में राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल शामिल हैं। IMD के अनुसार, इन इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान तेज से भारी बारिश हो सकती है, जिससे कई स्थानों पर जलभराव, भूस्खलन और यातायात बाधित होने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

राजस्थान में बारिश नहीं, कोहरे और ठंड का असर

राजस्थान में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। IMD के अनुसार, अगले 48 घंटों तक राज्य में ठंड और सुबह के समय घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। दिन में धूप निकलने से मौसम साफ रहेगा।

IMD की अपील

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें और यात्रा से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें।

X

X

