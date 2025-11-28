अंडे से केले तक, इन चीजों को फ्रिज में रखने से बढ़ सकता है खतरा!

नारी डेस्क : कई लोग समझते हैं कि चीजों को फ्रिज में रख देना ही सुरक्षित स्टोर करना है, लेकिन हर खाद्य पदार्थ फ्रिज के हर हिस्से में सुरक्षित नहीं रहता। खासकर फ्रिज के दरवाज़े में रखी चीजें गर्म हवा के लगातार संपर्क में आती हैं, जिसके कारण वे जल्दी खराब होकर सेहत के लिए खतरा बन सकती हैं। यहां जानिए वे चीजें जिन्हें कभी भी फ्रिज के दरवाज़े में नहीं रखना चाहिए।

दूध (Milk)

दूध जल्दी खराब होने वाली चीज है और इसे लगातार ठंडे तापमान की जरूरत होती है। फ्रिज के दरवाजे में रखने पर यह बार-बार गर्म हवा के संपर्क में आता है, जिससे यह जल्दी खराब हो सकता है और इसकी शेल्फ लाइफ काफी कम हो जाती है।

अंडे (Eggs)

अंडों को अक्सर लोग फ्रिज के दरवाज़े में बनी ट्रे में रख देते हैं, लेकिन यह स्थान उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। दरवाज़े का तापमान लगातार बदलता रहता है, जिससे अंडों में बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है और फूडबॉर्न बीमारियों की संभावना भी ज्यादा हो जाती है।

बटर (Butter)

बटर देखने में दरवाज़े के लिए सही लगता है, लेकिन यहां तापमान में उतार-चढ़ाव इसे जल्दी नरम कर देता है। इससे इसकी फ्रेशनैस और टेक्सचर दोनों खराब हो जाते हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज की अंदर वाली शेल्फ ही बेहतर होती है।

सॉफ्ट चीज (Mozzarella, Cream Cheese)

सॉफ्ट चीज को स्थिर और ठंडा तापमान चाहिए। दरवाज़े में तापमान बार-बार बदलने से यह जल्दी खराब हो सकता है और फंगस बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इन्हें हमेशा फ्रिज की अंदर वाली शेल्फ पर ही रखें।

फ्रेश जूस (Fresh Juice)

फ्रेश जूस तापमान के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। थोड़ा सा भी उतार-चढ़ाव इसे खट्टा या जल्दी फर्मेंटेड बना सकता है। दरवाज़े में रखी गर्म हवा इसे तेज़ी से खराब कर देती है, इसलिए जूस हमेशा फ्रिज के अंदर ही स्टोर करें।

कच्चा मीट (Raw meat)

कच्चा मीट बैक्टीरिया के लिए सबसे संवेदनशील होता है और इसे फ्रिज का सबसे ठंडा हिस्सा चाहिए। दरवाज़े में रखना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहां तापमान अधिक रहता है और मीट जल्दी गर्म होकर फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ा देता है।

दही (Curd)

दही ठंडी और स्थिर जगह पर ही ज्यादा समय तक ताज़ा रहता है। फ्रिज के दरवाज़े में तापमान लगातार बदलने से इसका टेक्सचर बिगड़ जाता है और यह जल्दी खट्टा हो सकता है। इसे हमेशा अंदर की शेल्फ पर ही रखें।

केले (Bananas)

केले को फ्रिज के दरवाज़े में रखना बिल्कुल गलत है। यहां का बदलता तापमान केले की स्किन को जल्दी काला कर देता है और अंदर का फल नरम होकर खराब होने लगता है। इससे इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों बिगड़ जाते हैं।

फ्रिज का दरवाज़ा तापमान के लगातार बदलने वाली जगह होता है, इसलिए यहां रखी कई चीजें जल्दी खराब होकर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह बन सकती हैं। दूध, अंडे, जूस, सॉफ्ट चीज, दही, कच्चा मीट और केले जैसी चीजों को कभी भी फ्रिज के दरवाज़े में नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा फ्रिज की अंदर वाली शेल्फ पर सही तापमान में स्टोर करना ही सुरक्षित है। सही स्टोरिंग आदतें न सिर्फ खाने की क्वालिटी और स्वाद बनाए रखती हैं, बल्कि आपको फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर समस्याओं से भी बचाती हैं।

