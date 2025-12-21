23 DECTUESDAY2025 11:04:56 AM
नींद नहीं आती? दूध में मिलाकर पिएं ये चीज, डॉक्टर ने कहा आएगी गहरी नींद

नारी डेस्क : अगर आपको भी रात में नींद नहीं आती, बार-बार करवट बदलते रहते हैं या आधी रात में आंख खुल जाती है, तो यह समस्या इंसोमनिया (Insomnia) की ओर इशारा कर सकती है। अच्छी नींद न आने से थकान, चिड़चिड़ापन, तनाव और कई स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक डॉक्टर ने एक आसान और असरदार घरेलू उपाय बताया है, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है।

नींद लाने में मदद करेगा खसखस (Khas Khas)

आयुर्वेदिक डॉक्टर के अनुसार, अगर नींद आने में परेशानी हो रही है तो खसखस (Poppy Seeds) का सेवन फायदेमंद हो सकता है।

कैसे करें इस्तेमाल?

1 चम्मच खसखस लें।
इसे 1 कप दूध में उबाल लें।
रात को सोने से पहले गुनगुना दूध पी लें।

क्यों फायदेमंद है खसखस?

खसखस में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है।
मैग्नीशियम दिमाग को शांत करता है।
तनाव कम करता है।
स्लीप क्वालिटी सुधारने में मदद करता है।
नियमित रूप से सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से गहरी और सुकून भरी नींद आने लगती है।

खसखस के अन्य फायदे

खसखस सिर्फ नींद ही नहीं, बल्कि सेहत और खूबसूरती के लिए भी लाभकारी है।

त्वचा के लिए फायदे

खसखस को दूध में पीसकर चेहरे पर लगाने से
स्किन में नमी आती है
चेहरे पर नैचुरल ग्लो आता है।

यें भी पढ़ें: ग्लास स्किन से लेकर नो-मेकअप लुक तक, 2025 में इन Beauty Trends का रहा जबरदस्त बोलबाला

बालों के लिए फायदे

खसखस को पीसकर बालों में लगाने से।
डैंड्रफ की समस्या कम होती है।
हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल से अच्छे नतीजे मिलते हैं।

नींद नहीं आती तो क्या करें? (Insomnia Home Remedies)

अगर आपको लंबे समय से नींद की समस्या है, तो ये घरेलू उपाय भी मदद कर सकते हैं।

ग्लाइसीन (glycine) से भरपूर फूड्स

ग्लाइसीन से भरपूर फूड्स नींद लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ग्लाइसीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो दिमाग को शांत करने और शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है, जिससे जल्दी नींद आने लगती है और नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। पालक, अंडा, मछली और पत्तागोभी जैसे खाद्य पदार्थ ग्लाइसीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इन चीज़ों को रोज़ाना के आहार में शामिल करने से अनिद्रा की समस्या कम हो सकती है और गहरी, सुकून भरी नींद आने में मदद मिलती है।

यें भी पढ़ें : आंवला जूस का स्वाद पसंद नहीं आ रहा? स्वाद बढ़ाकर पीने के 5 आसान और हेल्दी तरीके

कार्बोहाइड्रेट्स (Carbohydrates) युक्त आहार

कार्बोहाइड्रेट्स युक्त आहार भी अच्छी नींद के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। ओटमील, आलू, कॉर्न और दालों जैसे खाद्य पदार्थ शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखते हैं और दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स सेरोटोनिन हार्मोन के स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिससे मन शांत रहता है और रात में आसानी से नींद आने लगती है। सोने से कुछ समय पहले हल्का और संतुलित कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है।

मेलाटॉनिन (Melatonin) वाले फूड्स

मेलाटॉनिन वाले फूड्स नींद की समस्या को दूर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मेलाटॉनिन को नींद का हार्मोन कहा जाता है, जो शरीर की स्लीप साइकिल को नियंत्रित करता है और सही समय पर नींद आने में मदद करता है। अंडा, चेरी और गोजी बेरीज मेलाटॉनिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन करने से रात में नींद आने में होने वाली परेशानी कम होती है और नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है।

दूध का सेवन

दूध का सेवन भी अच्छी और गहरी नींद के लिए एक पुराना और असरदार घरेलू उपाय माना जाता है। सोने से पहले एक कप गर्म दूध पीने से शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिलता है। अगर दूध में थोड़ा सा घी या 2 काजू मिलाकर पिया जाए, तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम नींद लाने में मदद करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और सुकून भरी नींद आती है।

कीवी (Kiwi)

कीवी भी नींद की गुणवत्ता बेहतर करने में मददगार फल माना जाता है। रात को सोने से पहले 2 कीवी खाने से शरीर को एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सेरोटोनिन मिलते हैं, जो दिमाग को शांत करने में सहायक होते हैं। कीवी का नियमित सेवन स्लीप साइकिल को संतुलित करता है, जिससे जल्दी नींद आने लगती है और नींद गहरी व सुकून भरी होती है।

यें भी पढ़ें : ना जादू ना महंगे Products, 2025 में हेयर ग्रोथ के ये देसी तरीके हुए हिट

मैग्नीशियम (Magnesium) युक्त फूड्स

मैग्नीशियम युक्त फूड्स नींद न आने की समस्या में काफी फायदेमंद होते हैं। मैग्नीशियम एक जरूरी मिनरल है, जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और दिमाग के तनाव को कम करने में मदद करता है। केला, एवोकाडो और डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों का संतुलित मात्रा में सेवन करने से घबराहट और बेचैनी कम होती है, जिससे रात में गहरी और आरामदायक नींद आने में मदद मिलती है।

अगर नींद न आने की समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। घरेलू उपाय सहायक हैं, लेकिन इलाज का विकल्प नहीं।
 

