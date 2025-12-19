ग्लास स्किन से लेकर नो-मेकअप लुक तक, 2025 में इन Beauty Trends का रहा जबरदस्त बोलबाला

नारी डेस्क : साल 2025 अब विदा लेने को है और 2026 की दस्तक के साथ ही बीते साल के ट्रेंड्स की चर्चा तेज हो गई है। फैशन और ब्यूटी की दुनिया में 2025 ने कई नए ट्रेंड्स दिए, जिन्होंने महिलाओं और युवतियों की डेली ब्यूटी रूटीन को पूरी तरह बदल दिया। इस साल हेवी मेकअप की जगह नेचुरल ग्लो, मिनिमल लुक और स्किन हेल्थ पर ज्यादा फोकस देखने को मिला। सोशल मीडिया से लेकर गूगल सर्च तक, कई नए ब्यूटी शब्द ट्रेंड में रहे। आइए जानते हैं साल 2025 के सबसे बड़े और चर्चित ब्यूटी ट्रेंड्स के बारे में—

ग्लास स्किन ट्रेंड (Glass Skin Trend)

2025 में ग्लास स्किन सबसे बड़ा ब्यूटी ट्रेंड बनकर उभरा। इसका मतलब है शीशे जैसी साफ, चमकदार और हाइड्रेटेड त्वचा। इस ट्रेंड में मेकअप से ज्यादा स्किन केयर पर ध्यान दिया गया। सीरम, मॉइश्चराइज़र और हाइड्रेशन को प्राथमिकता दी गई ताकि स्किन नेचुरली ग्लो करे।

नो-मेकअप और मिनिमल लुक

इस साल नो-मेकअप लुक और मिनिमल मेकअप का खूब चलन रहा। बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर आम महिलाएं तक हल्का बेस, बीबी क्रीम और टिंटेड मॉइश्चराइज़र को प्राथमिकता देती नजर आईं। भारी फाउंडेशन और कॉन्टूरिंग ट्रेंड से बाहर होती दिखी।

मस्कारा-फ्री मेकअप (Mascara-free makeup)

2025 में आंखों को नेचुरल दिखाने का ट्रेंड भी काफी वायरल रहा। मस्कारा-फ्री मेकअप में आईलैश सीरम और वेसलिन का इस्तेमाल कर पलकों को हेल्दी लुक दिया गया।

सनस्क्रीन स्टिक का क्रेज (Sunscreen stick craze)

सन प्रोटेक्शन को लेकर जागरूकता बढ़ी और सनस्क्रीन स्टिक लोगों की पहली पसंद बन गई। इसे कभी भी, कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है, बिना हाथ गंदे किए।

कोलेजन पैच का चलन (Collagen Patches)

झुर्रियों, फाइन लाइन्स और दाग-धब्बों को कम करने के लिए कोलेजन पैच का इस्तेमाल महिलाओं में तेजी से बढ़ा। यह स्किन को टाइट और फ्रेश लुक देने में मददगार माना गया।

मोचा मूस और न्यूड लिप्स (Mocha Mousse and Nude Lips)

पैनटोन द्वारा 2025 का रंग चुना गया मोचा मूस, जो चॉकलेट और कॉफी से प्रेरित ब्राउन शेड है। ब्यूटी से लेकर फैशन और इंटीरियर तक इस रंग का बोलबाला रहा। वहीं न्यूड और ब्राउन टोन लिपस्टिक भी ट्रेंड में बनी रहीं।

कोक्वेट एस्थेटिक और सनबर्न ब्लश (Coquette Aesthetic and Sunburn Blush)

रिबन, बो, फूलों वाली हेयर क्लिप के साथ कोक्वेट एस्थेटिक सोशल मीडिया पर छाया रहा। वहीं सनबर्न ब्लश ट्रेंड में गालों और नाक पर हल्का ब्लश लगाकर सन-किस्ड लुक दिया गया।

हायलूरोनिक एसिड का दबदबा (Hyaluronic acid)

ड्राई और एजिंग स्किन के लिए हायलूरोनिक एसिड 2025 का सबसे पॉपुलर इंग्रीडिएंट रहा। विटामिन C के साथ इसका इस्तेमाल स्किन को हाइड्रेटेड और यंग बनाए रखने में मददगार साबित हुआ।

ट्रेंडिंग फ्रेगरेंस (Trending Fragrances)

इस साल वनीला, चॉकलेट, ऑरेंज, नटी और मिट्टी जैसी खुशबू वाले परफ्यूम और सेंट्स लोगों की पसंद बने। साल 2025 में ब्यूटी की परिभाषा बदलती नजर आई। परफेक्ट दिखने से ज्यादा हेल्दी, नेचुरल और कॉन्फिडेंट लुक को महत्व दिया गया। यह साल साबित कर गया कि असली खूबसूरती मेकअप की परतों में नहीं, बल्कि स्किन केयर और आत्मविश्वास में छिपी होती है।

