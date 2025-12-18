20 DECSATURDAY2025 10:09:26 PM
Year Ender 2025: जो चीजें हेल्दी समझते थे, वही निकली सेहत के सबसे खराब

  • Updated: 18 Dec, 2025 08:24 PM
नारी डेस्क : 2025 ने हेल्थ की दुनिया में कई बड़े खुलासे किए। जो चीजें हम “हेल्दी” समझते थे, उनमें कई बार हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने की क्षमता छुपी हुई थी। साल 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वास्थ्य सिर्फ सुनी-सुनाई बातें या सोशल मीडिया ट्रेंड्स से नहीं सुधरता, बल्कि इसके लिए सही जानकारी, तर्क और समझ की जरूरत होती है। आइए जानते हैं इस साल की 7 बड़ी हेल्थ गलतफहमियां, जो हेल्दी के नाम पर सबसे खतरनाक साबित हुईं।

रोज डिटॉक्स ड्रिंक पीना जरूरी है

लोग मानते थे कि नींबू पानी, ग्रीन जूस या डिटॉक्स ड्रिंक पीने से शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। लेकिन 2025 की स्टडीज ने दिखाया कि बार-बार डिटॉक्सीफिकेशन की कोशिश से पेट के माइक्रोबायोटा इंबैलेंस हो सकते हैं, जिससे गैस, ब्लोटिंग और कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ती हैं।

PunjabKesari

शुगर-फ्री प्रोडक्ट्स सुरक्षित हैं

डायबिटीज और फिटनेस के नाम पर शुगर-फ्री मिठाइयां और ड्रिंक्स खूब खाए गए। लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लंबे समय में मेटाबोलिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं।

पावर नैप यानी किसी भी समय सोना फायदेमंद

पिछले कुछ सालों में पावर नैप का ट्रेंड बढ़ा, लेकिन अनियमित समय पर सोना शरीर की स्लीप साइकल को बिगाड़ सकता है और दिल व दिमाग दोनों पर बुरा असर डाल सकता है।

PunjabKesari

फलों का जूस फल से ज्यादा हेल्दी

लोग सोचते थे कि जूस में ज्यादा विटामिन होते हैं। लेकिन स्टडीज में पाया गया कि जूस में फाइबर लगभग नहीं होता और इसमें शुगर जल्दी अवशोषित होकर ब्लड शुगर बढ़ा देती है। पूरा फल हमेशा ज्यादा लाभदायक है।

सप्लीमेंट्स ही असली न्यूट्रिशन

विटामिन, प्रोटीन और हर्बल कैप्सूल के इस्तेमाल का ट्रेंड बढ़ा, लेकिन बिना टेस्ट और डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स लेना लिवर और किडनी पर भारी पड़ सकता है। असली न्यूट्रिशन हमेशा संतुलित भोजन से ही मिलता है।

PunjabKesari

ऑर्गेनिक मतलब 100% सुरक्षित

ऑर्गेनिक भोजन को लोग जादुई समझते थे, लेकिन कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सही प्रक्रिया से नहीं बनाए जाते और उनमें भी फफूंदी, बैक्टीरिया या प्राकृतिक टॉक्सिन्स का खतरा मौजूद रहता है।

ज्यादा जिम = ज्यादा हेल्थ

ओवर-ट्रेनिंग से नींद खराब होना, हार्मोनल इंबैलेंस और स्ट्रेस जैसी समस्याएं सामने आईं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, शरीर को आराम उतना ही जरूरी है जितना व्यायाम।

PunjabKesari

2025 ने यह सिखाया कि स्वास्थ्य के मामले में आंख मूंदकर किसी भी सलाह पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। असली हेल्थ वही है जो संतुलन, समझ और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हो, न कि वायरल ट्रेंड्स और आधी-अधूरी जानकारी पर।
 

