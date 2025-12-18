20 DECSATURDAY2025 10:15:50 PM
New Year 2026: नए साल में घर लाएं ये शुभ चीजें, पूरे साल बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 18 Dec, 2025 05:27 PM
New Year 2026: नए साल में घर लाएं ये शुभ चीजें, पूरे साल बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा

नारी डेस्क : नए साल 2026 की शुरुआत हर कोई सुख, शांति और समृद्धि के साथ करना चाहता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर साल के पहले दिनों में घर में कुछ शुभ और सकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं लाई जाएं, तो पूरे साल मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। माना जाता है कि इन वस्तुओं को सही स्थान पर रखने और श्रद्धा के साथ पूजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। अगर आप भी नए साल 2026 में धन, सौभाग्य और खुशहाली चाहते हैं, तो ये शुभ वस्तुएं घर में जरूर लाएं।

गोमती चक्र (Gomati Chakra)

गोमती चक्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह पवित्र नदी गोमती से प्राप्त होता है और अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में 11 गोमती चक्र रखे जाते हैं, वहां कभी धन की कमी नहीं होती। नए साल पर 11 गोमती चक्रों को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। इससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और रुके हुए काम पूरे होते हैं।

PunjabKesari

धातु का कछुआ (Metal Turtle)

वास्तु शास्त्र और फेंगशुई के अनुसार, कछुआ दीर्घायु, स्थिरता और सौभाग्य का प्रतीक है। खासतौर पर धातु का कछुआ धन वृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर की उत्तर दिशा में रखने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही यह घर में स्थायित्व और संतुलन बनाए रखता है।

मोर पंख (Peacock Feather)

मोर पंख को भगवान श्रीकृष्ण और मां लक्ष्मी दोनों का प्रिय माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और वास्तु दोष शांत करने में सहायक होता है। नए साल पर मोर पंख को घर के मंदिर में या मुख्य द्वार के पास रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।

PunjabKesari

दक्षिणावर्ती शंख (Dakshinavarti Shankh)

दक्षिणावर्ती शंख को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और अत्यंत दुर्लभ होता है। जिस घर में इसकी नियमित पूजा होती है, वहां धन, वैभव और ऐश्वर्य का वास बना रहता है। इसे पूजा घर में लाल कपड़े पर चावल बिछाकर स्थापित करें और प्रतिदिन श्रद्धा से पूजा करें।

एकाक्षी नारियल (Ekakshi Nariyal)

एकाक्षी नारियल बहुत दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसमें केवल एक ही आंख होती है और इसे धन वृद्धि का विशेष कारक माना जाता है। नए साल पर इसे लाल कपड़े में लपेटकर लक्ष्मी मंत्रों का जाप करते हुए तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है।

PunjabKesari

नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का समय नहीं होता, बल्कि यह जीवन में नई ऊर्जा और नई उम्मीदें लाने का अवसर होता है। अगर आप नए साल 2026 की शुरुआत श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ इन शुभ वस्तुओं को घर में लाकर करते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रह सकती है।
 

