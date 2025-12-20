20 DECSATURDAY2025 10:09:11 PM
आंवला जूस का स्वाद पसंद नहीं आ रहा? स्वाद बढ़ाकर पीने के 5 आसान और हेल्दी तरीके

  • Updated: 20 Dec, 2025 03:04 PM
आंवला जूस का स्वाद पसंद नहीं आ रहा? स्वाद बढ़ाकर पीने के 5 आसान और हेल्दी तरीके

नारी डेस्क : लंबे, घने बालों से लेकर ग्लोइंग और टाइट स्किन तक, आंवला संपूर्ण शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स होते हैं। कच्चा आंवला खाने के बजाय उसका जूस पीना ज्यादा लाभकारी होता है, लेकिन कई लोगों को इसका तीखा और कसैला स्वाद पसंद नहीं आता। अगर आप भी आंवला जूस पीना चाहते हैं लेकिन स्वाद के कारण बचते हैं, तो चिंता न करें। यहां हम आपको आंवला जूस पीने के 5 आसान और स्वादिष्ट तरीके बता रहे हैं।

क्लासिक आंवला जूस (Classic Amla Juice)

सामग्री

आंवला
पानी
शहद या गुड़

विधि: आंवले को धोकर टुकड़ों में काट लें और बीज निकाल दें। अब इन्हें पानी के साथ ब्लेंड करें। तैयार मिश्रण को छानकर गिलास में निकालें और स्वाद के अनुसार शहद या गुड़ मिलाएं। यह क्लासिक आंवला जूस रोज़ाना पीने के लिए बेहतरीन है।

अदरक और आंवला जूस (Ginger and Amla Juice)

सामग्री

आंवला
अदरक
पानी
शहद या गुड़

विधि: आंवला और अदरक को बारीक काटकर थोड़े पानी के साथ ब्लेंड करें। मिश्रण को छान लें और शहद या गुड़ मिलाएं। यह जूस सर्दी-जुकाम, इम्युनिटी और पाचन के लिए फायदेमंद है।

आंवला और पुदीना जूस (Amla and Mint Juice)

सामग्री

आंवला
पानी
पुदीने के पत्ते
शहद या गुड़

विधि: आंवला और ताजे पुदीने के पत्तों को पानी के साथ ब्लेंड करें। मिश्रण को छानकर शहद या गुड़ मिलाएं। यह जूस स्वाद के साथ-साथ पेट को ठंडक भी देता है।

नींबू के साथ आंवला जूस ( Amla Juice with Lemon)

सामग्री

आंवला
पानी
नींबू का रस
शहद या गुड़

विधि: आंवला को पानी के साथ ब्लेंड कर छान लें। अब इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं। यह जूस वजन घटाने और डिटॉक्स के लिए खास माना जाता है।

केला और आंवला स्मूदी ( Banana and Amla Smoothie)

सामग्री

आंवला
केला
पालक
पानी
शहद

विधि: केला और पालक धोकर काट लें। सभी सामग्रियों को ब्लेंडर में डालकर स्मूद होने तक ब्लेंड करें। छानकर शहद मिलाएं और पोषक तत्वों से भरपूर इस स्मूदी का आनंद लें।

अगर आपको आंवला जूस का स्वाद पसंद नहीं आता, तो इन तरीकों से आप इसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाकर आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोज़ाना सुबह खाली पेट आंवला जूस पीना सेहत, स्किन और बालों के लिए बेहद लाभकारी होता है।
 

