48 की उम्र में 18 जैसी बॉडी, 2039 तक मौत पर जीत हासिल करना चाहता है ये शख्स

नारी डेस्क : अमर होने की चाह को लेकर अमेरिकी अरबपति और बायोहैकर ब्रायन जॉनसन एक बार फिर चर्चा में हैं। 48 साल की उम्र में खुद को 18 साल जैसा युवा रखने का दावा करने वाले ब्रायन जॉनसन का कहना है कि वह साल 2039 तक अमरत्व हासिल करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी लंबी पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अमरता को चमत्कार नहीं बल्कि बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग बताया है। ब्रायन जॉनसन वही शख्स हैं, जिनकी जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘डॉन्ट डाय (Dont Die)’ साल 2024 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। वह एक टेक एंटरप्रेन्योर होने के साथ-साथ बायोहैकिंग और एंटी-एजिंग रिसर्च में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।
मृत्यु पर विजय ही जीवन का लक्ष्य
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए ब्रायन जॉनसन ने लिखा, “मृत्यु पर विजय प्राप्त करना मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।” उनका कहना है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है और इसी दिशा में वह वर्षों से काम कर रहे हैं।
48 की उम्र में 18 जैसा शरीर
ब्रायन जॉनसन का दावा है कि वैज्ञानिक प्रयोगों और सख्त लाइफस्टाइल की मदद से उन्होंने अपने शरीर की जैविक उम्र 18 साल के युवक जैसी बना ली है। इसके लिए उनके शरीर पर कई लैब-लेवल प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनका मकसद एजिंग प्रोसेस को धीमा या खत्म करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह हर साल करीब 17 करोड़ रुपये केवल अपनी सेहत और एंटी-एजिंग प्रोग्राम पर खर्च करते हैं।
2039 तक अमर बनने का दावा
ब्रायन जॉनसन का कहना है कि 2039 तक अमर होने का रास्ता भले ही पूरी तरह स्पष्ट न हो, लेकिन नए मेडिकल ट्रीटमेंट्स उम्र को काफी हद तक पीछे ले जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ प्रयोगों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है, जिसे दूर करना जरूरी है।
प्रकृति से मिली अमरता की सीख
अपनी पोस्ट में ब्रायन जॉनसन ने लिखा कि अमरता संभव है, क्योंकि प्रकृति ने पहले ही इसके उदाहरण दिए हैं। मीठे पानी की हाइड्रा बुढ़ापे का शिकार नहीं होती। अमर जेलीफिश अपनी कोशिकाओं को युवावस्था में लौटा सकती है। लॉबस्टर टेलोमेरेज़ एंजाइम के कारण उम्र बढ़ने के बावजूद डीएनए को सुरक्षित रखते हैं। ब्रायन जॉनसन का मानना है कि अब जरूरत है इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को मानव शरीर के लिए विकसित करने की।