धर्मेंद्र जी के जीवन के आखिरी पलों का वीडियो वायरल, बॉबी देओल ने शेयर की Video

नारी डेस्क : हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ा एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ के सेट का है, जिसे उनके बेटे बॉबी देओल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो सामने आने के बाद फैंस भावुक हो गए हैं। वीडियो में धर्मेंद्र फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद अपनी भावनाएं व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं, “मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। पूरी टीम और कैप्टन श्रीराम जी के साथ काम करके अच्छा लगा। शूटिंग बहुत अच्छे तरीके से पूरी की गई है।”

धर्मेंद्र आगे कहते हैं कि यह फिल्म भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को देखनी चाहिए। साथ ही वह शूटिंग के आखिरी दिन को लेकर खुशी और उदासी दोनों भाव व्यक्त करते हैं। वीडियो के अंत में वह सभी से प्यार जताते हुए किसी भी गलती के लिए माफी भी मांगते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए बॉबी देओल ने कैप्शन में लिखा, “Love you, Papa.”

1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी ‘इक्कीस’

फिल्म ‘इक्कीस’ पहले 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 1 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ से बॉक्स ऑफिस टकराव से बचने के लिए रिलीज डेट बदली गई है।

1971 के युद्ध पर आधारित है फिल्म

‘इक्कीस’ भारत-पाकिस्तान के 1971 युद्ध पर आधारित है। फिल्म में अगस्त्य नंदा ने 21 साल की उम्र में शहादत देने वाले वीर सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाई है। धर्मेंद्र फिल्म में उनके पिता के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया भी अहम भूमिकाओं में हैं। इसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। फिल्म देशभक्ति, बलिदान और भारतीय सैनिकों के साहस को दर्शाती है। ट्रेलर में धर्मेंद्र की कविता ‘पिंड अपने नूं जावां’ को भी प्रभावशाली ढंग से शामिल किया गया है।