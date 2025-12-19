पाकिस्तानी Actor ने फिल्म ‘धुरंधर’ को बताया शर्मनाक, अपने ही देश के लोगों को कही ये बड़ी बात...

नारी डेस्क : आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई यह फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है। जहां एक ओर फिल्म की कहानी, निर्देशन और प्रोडक्शन क्वालिटी की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी अभिनेता इमरान अब्बास ने ‘धुरंधर’ को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह फिल्म पाकिस्तान, उसके धर्म और वहां के लोगों के खिलाफ एक नकारात्मक नैरेटिव पेश करती है।

‘धुरंधर’ को लेकर पाकिस्तानी एक्टर का गुस्सा

फिल्म में कराची के ल्यारी इलाके और कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत की कहानी दिखाई गई है। पाकिस्तान में कई लोग इस किरदार को ‘ल्यारी का मसीहा’ बताकर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रील्स, AI इमेज और वीडियो बनाकर फिल्म को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। यहीं से इमरान अब्बास का गुस्सा फूटा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भारत में बनी यह फिल्म खुले तौर पर पाकिस्तान, उसके धर्म और लोगों के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रही है।

“ये सिर्फ शर्मनाक नहीं, आत्मसम्मान पर तमाचा है”

इमरान अब्बास ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भले ही फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन क्या यह किसी देश, धर्म या समाज के खिलाफ नफरत फैलाने को सही ठहरा सकती है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिनेमा का इस्तेमाल इस तरह के एजेंडे के लिए होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान में भारत के खिलाफ ऐसी कोई फिल्म बनती, तो पूरा देश बिना किसी झिझक के उसे खारिज कर देता।

फिल्म की तारीफ करने वालों को भी लगाई लताड़

इमरान यहीं नहीं रुके। उन्होंने उन पाकिस्तानी लोगों और मुस्लिम समाज के सदस्यों को भी आड़े हाथों लिया, जो फिल्म ‘धुरंधर’ की तारीफ कर रहे हैं। एक्टर ने लिखा कि इसे ओपन माइंडेड होना नहीं बल्कि बेगैरती कहा जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि यह साबित करता है कि पढ़ाई-लिखाई का समझदारी से कोई सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पढ़े-लिखे लोगों को भी ऐसी “जाहिलाना” सोच दिखाते हुए देखा है। इमरान ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा कि चुप्पी गलत हो सकती है, लेकिन किसी गलत चीज का जश्न मनाना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है।

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का दबदबा बरकरार

विवादों के बावजूद ‘धुरंधर’ की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन हो चुके हैं और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 14वें दिन शाम 6:30 बजे तक 450.35 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड बिजनेस कर लिया है। माना जा रहा है कि क्रिसमस वीक में यह फिल्म और भी बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है।