02 DECTUESDAY2025 8:10:41 PM
Nari

जानें सर्दियों में धूप लेने का सही समय, जिससे ज्यादा से ज्यादा मिले विटामिन D

  • Edited By Monika,
  • Updated: 27 Nov, 2025 01:16 PM
जानें सर्दियों में धूप लेने का सही समय, जिससे ज्यादा से ज्यादा मिले विटामिन D

नारी डेस्क : विटामिन D हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। यह हड्डियों, मांसपेशियों, इम्यून सिस्टम और मूड को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाता है। प्राकृतिक धूप शरीर को भीतर तक ऊर्जा देती है और कुछ ही मिनटों में त्वचा विटामिन D बनाने लगती है। लेकिन हर समय की धूप एक जैसी असरदार नहीं होती। ज्यादा देर तक तेज धूप में रहने से सनबर्न और स्किन डैमेज का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि दिन में किस समय धूप लेना सबसे फायदेमंद है।

सही समय: 10 बजे से 3 बजे तक

आम धारणा के उलट, रिसर्च बताती है कि सुबह-सुबह की हल्की धूप की तुलना में 10 बजे से 3 बजे तक की धूप विटामिन D बनाने के लिए सबसे असरदार होती है। इस समय सूर्य सीधे ऊपर होता है और UVB किरणें त्वचा पर सीधा पड़ती हैं। सुबह 7 बजे जैसी धूप अक्सर बहुत हल्की होती है, जिससे विटामिन D का निर्माण धीमा रहता है।

PunjabKesari

धूप में कितना समय लगाना चाहिए?

धूप में रहने का समय व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करता है जैसे त्वचा का रंग, मौसम, उम्र और स्थान।
हल्की त्वचा वाले लोग हफ्ते में कुछ बार 5–30 मिनट के लिए चेहरे, हाथ और पैरों को धूप में रख सकते हैं।
गहरी त्वचा और बुजुर्गों को थोड़ी ज्यादा धूप की जरूरत पड़ सकती है।

यें भी पढ़ें : इस वेडिंग सीजन दुल्हनों की पहली पसंद: कम्फर्टेबल और सुपर ग्लैम ब्राइडल स्नीकर्स, देखें लेटेस्‍ट 6 Designs

सर्दियों और ऊंचाई वाले इलाकों में ध्यान रखें

सर्दियों और ऊंचाई वाले इलाकों में धूप लेने में विशेष सावधानी जरूरी है। इस दौरान सूर्य की किरणों का एंगल बदल जाता है, जिससे दोपहर की धूप भी हमेशा पर्याप्त नहीं रहती। ऐसे समय में शरीर को जरूरी विटामिन D पूरी करने के लिए लोग अक्सर भोजन और सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहते हैं।

PunjabKesari

सुरक्षित धूप लेने का तरीका

धूप का लाभ उठाने का सबसे सुरक्षित तरीका है कम समय का एक्सपोजर, दोपहर के आसपास।
लंबे समय तक सूर्य में रहने पर सनबर्न और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ता है।
अगर ज्यादा देर बाहर रहना हो, तो सनस्क्रीन, टोपी और हल्के कपड़े का इस्तेमाल करें।
कांच के पीछे बैठकर धूप लेने से विटामिन D नहीं बनता, क्योंकि UVB किरणें सीधे अंदर नहीं आतीं।
धूप का उद्देश्य केवल विटामिन D बनाना है, इसलिए खुली जगह में कुछ समय रहना जरूरी है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल विटामिन D निर्माण को पूरी तरह रोकता नहीं है, यह सिर्फ सुरक्षा देता है।

PunjabKesari

किन लोगों को धूप नहीं लेनी चाहिए

कुछ लोगों को धूप लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। जिन लोगों की त्वचा बहुत संवेदनशील हो, जिन्हें सनबर्न या त्वचा की एलर्जी की समस्या रहती है, या जो मादा/पुरुष किसी दवा या मेडिकल कंडीशन के कारण UV किरणों के प्रति संवेदनशील हैं, उन्हें लंबे समय तक सीधी धूप से बचना चाहिए। इसी तरह, गंभीर हृदय या थायरॉइड की समस्याओं वाले, और छोटे बच्चे या बुजुर्ग भी सीधे तेज धूप में लंबे समय तक रहने से बचें। ऐसे मामलों में छाया, हल्के कपड़े और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना जरूरी है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it