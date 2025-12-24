ड्राई स्किन से लेकर मुंहासों तक सर्दियों में पुदीने के चमत्कारी लाभ - शहनाज़ हुसैन

नारी डेस्क: पुदीने की भीनी खुशबू और ताजगी से हर कोई परिचित है। यह आसानी से हर भारतीय रसोई में मिल जाता है। आमतौर पर पुदीना खाने-पीने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके सौंदर्य लाभ भी बेहद खास हैं। पुदीना न केवल त्वचा को निखारता है, बल्कि बालों को भी कोमल, मुलायम और स्वस्थ बनाने में मदद करता है।

सर्दियों में त्वचा के लिए पुदीने के फायदे

ठंड के मौसम में त्वचा रूखी, खुरदरी और कई बार एलर्जी-ग्रस्त हो जाती है। पुदीने में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा को शांत करते हैं और खुजली, दाने व जलन से राहत देते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और त्वचा को फ्री-रेडिकल्स से बचाते हैं। सर्दियों में पुदीना युक्त पानी से चेहरा धोना या पुदीने का पेस्ट लगाना त्वचा को ताजगी और ठंडक देता है।

पुदीना और त्वचा की रंगत

सर्दियों में त्वचा शुष्क हो जाती है और नमी कम हो जाती है। अगर पुदीने को डाइट में शामिल किया जाए तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा के रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, जिससे रंगत बनी रहती है और फाइन लाइन्स व झुर्रियों को रोकने में मदद मिलती है। पुदीने की पत्तियों का पेस्ट या रस नियमित रूप से चेहरे पर लगाने से त्वचा में प्राकृतिक ग्लो आता है।

मानसिक तनाव और पुदीने की चाय

सर्दियों में धूप की कमी के कारण कई महिलाओं में मूड स्विंग, तनाव और उदासी देखने को मिलती है। ऐसे में पुदीने की चाय बेहद लाभकारी है। नियमित रूप से पुदीने की चाय पीने से मानसिक तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। मानसिक तनाव के कारण अगर त्वचा फटने या रूखी होने लगे, तो पुदीना और ग्रीन टी का सेवन फायदेमंद हो सकता है।

ग्रीन टी और पुदीना का तरीका

एक चम्मच ग्रीन टी में 4-5 ताजी पुदीने की पत्तियां कुछ देर के लिए डालें। ज्यादा देर न रखें, वरना कड़वाहट आ सकती है। रोज सुबह पीने से त्वचा में निखार आने लगता है। ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स सीबम को नियंत्रित करते हैं, पोर्स को साफ करते हैं और मुंहासों को शांत करते हैं।

त्वचा की सफाई और टोनिंग में पुदीना

पुदीने की पत्तियों में कसैले गुण होते हैं, जो त्वचा को टोन करने में मदद करते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से बंद रोमछिद्र साफ होते हैं और त्वचा में जमी गंदगी दूर होती है। पुदीने का फेस पैक या टोनर लगाने से त्वचा मुलायम, चिकनी और कोमल बनती है।

पुदीना और ओट्स स्क्रब

सर्दियों में पुदीना और ओट्स से बना स्क्रब डेड स्किन सेल्स हटाकर त्वचा को मुलायम बनाता है।

विधि

एक चम्मच ओट्स में कुछ पुदीने की पत्तियां मिलाएं। इसमें एक चम्मच शहद, दो चम्मच दूध और आधा कद्दूकस किया खीरा मिलाकर पेस्ट बना लें। चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें और कुछ दिनों में फर्क महसूस करें।

हार्मोन संतुलन और औषधीय गुण

पुदीना हार्मोन को संतुलित करने में मदद करता है और पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं को कम करता है। इसके औषधीय गुण त्वचा को ठंडक देते हैं, सूजन कम करते हैं और मुंहासों से राहत दिलाते हैं। एंटीसेप्टिक होने के कारण इसका इस्तेमाल फेस पैक, टोनर, बॉडी क्लींजर और बॉडी वॉश में भी किया जाता है।

मुंहासों के लिए पुदीने के घरेलू उपाय

कांच की कटोरी में पुदीने की ताजी पत्तियों का रस निकालें। इसमें कद्दूकस किया खीरा और एक चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लें। चेहरे और गर्दन पर आधा घंटा लगाकर धो लें। नियमित उपयोग से मुंहासों और दाग-धब्बों में राहत मिलती है। पिम्पल की समस्या के लिए पुदीने का रस नारियल तेल में मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाएं। कुछ ही दिनों में पिम्पल कम होने लगेंगे और उनके निशान हल्के पड़ जाएंगे।

पुदीना और गुलाब जल पैक

पुदीने के रस में एक चम्मच शहद और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। गुलाब जल त्वचा के पीएच लेवल को संतुलित करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है।

पुदीना और केला फेस पैक

एक पका केला मैश करें और उसमें पुदीने की पत्तियों का पेस्ट मिलाएं। चेहरे पर आधा घंटा लगाकर ठंडे पानी से धो लें। यह पैक त्वचा को पोषण देता है।

बालों के लिए पुदीना

अगर बाल पतले हो रहे हैं या रूसी की समस्या है, तो पुदीना बहुत लाभकारी है। खाने में पुदीने की चटनी शामिल करें। हेयर मास्क: 10-12 पुदीने की पत्तियां पीसें। चने की दाल और दही का पेस्ट बनाकर इसमें मिलाएं। बालों पर आधा घंटा लगाकर धो लें। इससे बाल मजबूत होते हैं और रूसी कम होती है।

लेखिका परिचय- शहनाज़ हुसैन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य विशेषज्ञ हैं और हर्बल क्वीन के नाम से विश्वभर में लोकप्रिय हैं।

