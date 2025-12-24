25 DECTHURSDAY2025 12:00:54 PM
सर्दियों में किस रंग के कपड़े पहनने से कम लगती है ठंड? जानिए इसके पीछे का कारण

  • Edited By Monika,
  • Updated: 24 Dec, 2025 11:57 AM
नारी डेस्क : सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हम अक्सर ऊनी कपड़े, जैकेट और स्वेटर पहनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपड़ों का रंग भी ठंड या गर्मी महसूस होने में अहम भूमिका निभाता है? सही रंग का चुनाव करने से आप ठंड का एहसास काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सर्दियों में कौन-से रंग पहनना सबसे बेहतर होता है और इसके पीछे क्या है वैज्ञानिक कारण।

सर्दियों में गहरे रंग क्यों होते हैं ज्यादा असरदार?

सर्दियों के मौसम में काला, भूरा, नेवी ब्लू, डार्क ग्रीन और मैरून जैसे गहरे रंग पहनने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि ये रंग सूरज की किरणों को ज्यादा मात्रा में अवशोषित (Absorb) करते हैं। जब आप धूप में निकलते हैं, तो गहरे रंग की सतह सूरज की गर्मी को सोख लेती है, जिससे शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है और ठंड कम महसूस होती है। यही वजह है कि सर्दियों में अधिकतर लोग डार्क शेड्स के कपड़े पहनना पसंद करते हैं।

PunjabKesari

हल्के रंग सर्दियों में क्यों नहीं होते फायदेमंद?

सफेद, क्रीम, हल्का ग्रे या पेस्टल रंग सूरज की किरणों को सोखने की बजाय उन्हें वापस परावर्तित (Reflect) कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये रंग शरीर को गर्म रखने में ज्यादा मदद नहीं करते, जिससे ठंड का एहसास बढ़ सकता है। यही कारण है कि हल्के रंग गर्मियों में तो बेहतर होते हैं, लेकिन सर्दियों में कम प्रभावी साबित होते हैं।

इसके पीछे क्या है वैज्ञानिक कारण?

रंगों का सीधा संबंध थर्मल रेडिएशन (Thermal Radiation) से होता है।
गहरे रंग अधिक हीट एनर्जी को अवशोषित करते हैं।
हल्के रंग हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं।
इसी वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर गर्मियों में हल्के रंग और सर्दियों में गहरे रंग पहनने की सलाह दी जाती है।

PunjabKesari

सर्दियों में कौन-से रंग पहनना सबसे बेहतर?

काला (Black): सबसे ज्यादा गर्मी सोखने वाला रंग
भूरा और नेवी ब्लू: स्टाइलिश होने के साथ शरीर को गर्म रखते हैं
डार्क ग्रीन और मैरून: फैशन और गर्माहट का बेहतरीन मेल
डार्क ग्रे: प्रोफेशनल लुक के साथ ठंड से बचाव।

कपड़े का फैब्रिक भी निभाता है अहम भूमिका

सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि कपड़े का फैब्रिक भी सर्दियों में बेहद अहम भूमिका निभाता है। ऊन, फ्लीस और थर्मल फैब्रिक ऐसे मटीरियल हैं जो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं और लंबे समय तक शरीर को गर्म बनाए रखते हैं। खासतौर पर जब आप गहरे रंग के ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो आपको डबल फायदा मिलता है। एक तरफ रंग सूरज की गर्मी को सोखता है और दूसरी तरफ फैब्रिक उस गर्मी को शरीर में बनाए रखता है, जिससे ठंड का एहसास काफी कम हो जाता है।

PunjabKesari

स्टाइल और गर्माहट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

अगर आप सर्दियों में स्टाइल के साथ गर्माहट चाहते हैं, तो डार्क रंग के जैकेट, कोट, स्वेटर और स्कार्फ का चुनाव करें। इन्हें हल्के रंग के इनर के साथ पेयर करने से आपका लुक बैलेंस और एलिगेंट नजर आता है, साथ ही शरीर को पर्याप्त गर्माहट भी मिलती है। इस तरह आप फैशन से समझौता किए बिना ठंड से बेहतर तरीके से बचाव कर सकते हैं।

सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना न सिर्फ फैशन के लिहाज से बेहतर है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी फायदेमंद है। अगली बार जब आप विंटर शॉपिंग करें, तो डार्क शेड्स को जरूर प्राथमिकता दें और ठंड के असर को कम करें।
 

