Kiara Advani ने प्रेग्नेंसी के बाद आए बदलावों पर कहा, इज्जत करनी चाहिए वो आपके लिए…

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। फिल्म से उनका नया लुक सामने आ चुका है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इसी बीच कियारा ने हाल ही में मां बनने के बाद अपने शरीर में आए बदलावों को लेकर खुलकर बात की और बताया कि अब उनकी सोच पहले से काफी बदल चुकी है।

बिकिनी सीन और स्ट्रिक्ट रूटीन पर बोलीं कियारा

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कियारा आडवाणी ने अपनी फिल्म ‘वॉर 2’ में दिए गए बिकिनी सीन को लेकर चर्चा की। एक्ट्रेस ने बताया कि उस सीन के लिए शेप में आने के लिए उन्होंने काफी सख्त रूटीन फॉलो किया था। कियारा ने कहा, डिलीवरी के बाद मैंने खुद से कहा कि मैंने यह पहले भी किया है और मैं इसे दोबारा कर सकती हूं।

मां बनने के बाद शरीर को लेकर बदली सोच

कियारा ने आगे बताया कि बच्चे को जन्म देने के बाद शरीर जैसा होता है और किसी फिल्म के लिए जिस तरह की बॉडी की उम्मीद की जाती है, उन दोनों के बीच का अंतर समझना आसान नहीं होता। उन्होंने स्वीकार किया कि मां बनने के तुरंत बाद फिर से फिट दिखने का जो दबाव महिलाओं पर डाला जाता है, वह आज उन्हें बेहद गलत और परेशान करने वाला लगता है।

‘एक इंसान को जन्म दिया है’

एक्ट्रेस ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, अब जब भी मैं अपने शरीर को देखती हूं तो लगता है कि मैंने एक इंसान को जन्म दिया है और इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती।

अपने शरीर की इज्जत करना जरूरी

कियारा ने कहा कि अब वह अपने शरीर को किसी शेप या साइज से नहीं आंकतीं। उन्होंने कहा, मैं अब जिस भी शेप और साइज में हूं, अपने शरीर की इज्जत करती हूं। हमें अपने शरीर की इज्जत करनी चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या-क्या किया है। गौरतलब है कि ‘वॉर 2’ को बॉक्स ऑफिस पर भले ही खास रिस्पॉन्स न मिला हो, लेकिन फिल्म में कियारा आडवाणी का बिकिनी लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।