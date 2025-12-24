25 DECTHURSDAY2025 12:04:46 PM
Nari

Kiara Advani ने प्रेग्नेंसी के बाद आए बदलावों पर कहा, इज्जत करनी चाहिए वो आपके लिए…

  • Edited By Monika,
  • Updated: 24 Dec, 2025 11:22 AM
Kiara Advani ने प्रेग्नेंसी के बाद आए बदलावों पर कहा, इज्जत करनी चाहिए वो आपके लिए…

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। फिल्म से उनका नया लुक सामने आ चुका है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इसी बीच कियारा ने हाल ही में मां बनने के बाद अपने शरीर में आए बदलावों को लेकर खुलकर बात की और बताया कि अब उनकी सोच पहले से काफी बदल चुकी है।

बिकिनी सीन और स्ट्रिक्ट रूटीन पर बोलीं कियारा

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कियारा आडवाणी ने अपनी फिल्म ‘वॉर 2’ में दिए गए बिकिनी सीन को लेकर चर्चा की। एक्ट्रेस ने बताया कि उस सीन के लिए शेप में आने के लिए उन्होंने काफी सख्त रूटीन फॉलो किया था। कियारा ने कहा, डिलीवरी के बाद मैंने खुद से कहा कि मैंने यह पहले भी किया है और मैं इसे दोबारा कर सकती हूं।

PunjabKesari

मां बनने के बाद शरीर को लेकर बदली सोच

कियारा ने आगे बताया कि बच्चे को जन्म देने के बाद शरीर जैसा होता है और किसी फिल्म के लिए जिस तरह की बॉडी की उम्मीद की जाती है, उन दोनों के बीच का अंतर समझना आसान नहीं होता। उन्होंने स्वीकार किया कि मां बनने के तुरंत बाद फिर से फिट दिखने का जो दबाव महिलाओं पर डाला जाता है, वह आज उन्हें बेहद गलत और परेशान करने वाला लगता है।

यें भी पढ़ें: Vitamin B12 की कमी से दिमाग पर क्या असर पड़ता है?

‘एक इंसान को जन्म दिया है’

एक्ट्रेस ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, अब जब भी मैं अपने शरीर को देखती हूं तो लगता है कि मैंने एक इंसान को जन्म दिया है और इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती।

PunjabKesari

अपने शरीर की इज्जत करना जरूरी

कियारा ने कहा कि अब वह अपने शरीर को किसी शेप या साइज से नहीं आंकतीं। उन्होंने कहा, मैं अब जिस भी शेप और साइज में हूं, अपने शरीर की इज्जत करती हूं। हमें अपने शरीर की इज्जत करनी चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या-क्या किया है। गौरतलब है कि ‘वॉर 2’ को बॉक्स ऑफिस पर भले ही खास रिस्पॉन्स न मिला हो, लेकिन फिल्म में कियारा आडवाणी का बिकिनी लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।

यें भी पढ़ें : कानूनी पचड़े में फंसा ‘The Great Indian Kapil Show’? चौथे सीजन की शुरुआत के साथ बढ़ीं मुश्किलें

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it