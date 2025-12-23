कानूनी पचड़े में फंसा ‘The Great Indian Kapil Show’? चौथे सीजन की शुरुआत के साथ बढ़ीं मुश्किलें

नारी डेस्क : मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का पॉपुलर शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ दर्शकों के बीच हमेशा से पसंदीदा रहा है। हाल ही में शो का चौथा सीजन शुरू हुआ है, जिसके पहले एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा बतौर गेस्ट नजर आईं। इस एपिसोड को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, लेकिन इसी बीच शो एक कानूनी विवाद में फंस गया है।

क्यों विवादों में आया कपिल शर्मा का शो?

दरअसल, ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा है। यह विवाद शो के तीसरे सीजन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित तौर पर कुछ बॉलीवुड गानों का इस्तेमाल बिना अनुमति किया गया था।

तीसरे सीजन में इस्तेमाल किए गए गाने

आरोपों के मुताबिक, ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के तीसरे सीजन में कुछ लोकप्रिय बॉलीवुड गानों का इस्तेमाल बिना अनुमति किया गया। इनमें फिल्म ‘मुन्ना भाई MBBS’ (2003) का गाना ‘M बोले तो’, ‘कांटे’ (2002) का ‘रामा रे’ और ‘देसी बॉयज’ (2011) का ‘सुबह होने ना दे’ शामिल हैं। इन गानों के अधिकार रखने वाली संस्था PPL (Phonographic Performance Limited) इंडिया ने आरोप लगाया है कि शो में इनका उपयोग बिना लाइसेंस किया गया, जो कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन है।

बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला

PPL इंडिया ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संस्था का कहना है कि ये गाने कॉपीराइट एक्ट, 1957 के तहत पब्लिक परफॉर्मेंस/कम्युनिकेशन टू पब्लिक की श्रेणी में आते हैं, जिसके लिए राइट्स होल्डर से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। आरोप है कि न तो लाइसेंस मांगा गया और न ही लिया गया। इस केस में शो की प्रोडक्शन कंपनियों K9 Films Private Limited और Being U Studios Private Limited को पक्षकार बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ये एपिसोड 21 जून से 20 सितंबर के बीच नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुए थे।

चौथे सीजन को मिल रहा प्यार

विवाद के बीच, शो के चौथे सीजन के पहले एपिसोड को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि, अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यह कानूनी मामला आगे शो पर किस तरह असर डालता है।

