समधन के बर्थडे पर नीता अंबानी की ठाठ, पहना हीरे से भी ज्यादा कीमती नेकलेस

नारी डेस्क: दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक नीता अंबानी अक्सर अपने अनमोल गहनों के कलेक्शन से लोगों को हैरान कर देती हैं। उनके पास दुर्लभ हीरे, कीमती पत्थर और पन्ने का शानदार कलेक्शन है। हाल ही में, उन्होंने एक दुर्लभ ब्राज़ीलियन पैराइबा टूमलाइन नेकलेस पहनकर सबको चौंका दिया जिसका वज़न कथित तौर पर 60 कैरेट से ज़्यादा था।



यह मौका श्लोका मेहता अंबानी की मां मोना मेहता का 60वां जन्मदिन था। नीता अंबानी हाई-टी सेलिब्रेशन में शाही अंदाज़ में पहुंचीं, उन्होंने हाथ से पेंट की हुई सोने के फूलों और पत्तियों वाली डिज़ाइन वाली मुलायम साड़ी पहनी थी। उनकी ज्वेलरी ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाे का काम किया। उन्होंने एक लंबा हीरे से जड़ा हार पहना था जिसमें ब्राज़ीलियन पैराइबा टूमलाइन लॉकेट लगा हुआ था।



ब्राज़ीलियन पैराइबा अपने लगभग नियॉन नीले-हरे रंग के लिए जाने जाते हैं, जो तांबे के अंशों के कारण होता है, और ये हाई ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले पत्थरों में से एक हैं। ज्वेलरी इन्फ्लुएंसर जूलिया शेफ़ के अनुसार, नीता अंबानी के पास एक ब्राज़ीलियन पैराइबा है जो 20 कैरेट से ज़्यादा का है। उन्होंने नेकलेस के साथ ओवल और कुशन-कट डायमंड इयररिंग्स और एक शानदार पियर-कट डायमंड रिंग पहनी।



22 दिसंबर को शेयर किए गए एक वीडियो में, इयररिंग्स और रिंग की तारीफ़ करते हुए जूलिया ने कहा- "मैं इस बात से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूं कि उनके कान की बालियाँ ज़मीन तक नहीं लटक रही हैं क्योंकि ये हीरे पाउंड में मापे जाते हैं, कैरेट में नहीं।" अपने शानदार गहनों की तरह, नीता अंबानी अपनी साड़ियों के शानदार कलेक्शन के लिए भी जानी जाती हैं। इस मौके पर उन्होंने एक सिल्क शिफॉन साड़ी पहनी थी, जिसका बेस क्रीम कलर का था और उस पर रंग-बिरंगे, फूलों वाले घुमावदार पैटर्न बने हुए थे। उन्होंने इसे पारंपरिक स्टाइल में पहना था, जिसमें पल्लू उनके कंधे से खूबसूरती से नीचे गिर रहा था।

