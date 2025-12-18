20 DECSATURDAY2025 10:18:19 PM
ज्यादा देर बैठना पड़ सकता है भारी, सेहत को हेल्दी रखने के लिए रोजाना करें ये काम

  • Edited By Monika,
  • Updated: 18 Dec, 2025 12:33 PM
नारी डेस्क : आजकल ज्यादातर लोग ऑफिस या घर से काम करते हुए 8 से 9 घंटे तक लगातार कुर्सी पर बैठे रहते हैं। भले ही इससे कमाई हो रही हो, लेकिन यह आदत धीरे-धीरे शरीर को गंभीर बीमारियों की ओर धकेल रही है। विशेषज्ञों और रिसर्च के मुताबिक, ज्यादा देर तक बैठना (Sitting Risk) आपकी सेहत के लिए उतना ही खतरनाक है जितना स्मोकिंग।

30 मिनट बैठते ही मेटाबॉलिज्म (Metabolism) हो जाता है स्लो

रिसर्च के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति लगातार 30 मिनट तक बैठा रहता है तो उसका मेटाबॉलिज्म लगभग 90% तक धीमा हो जाता है। इसका सीधा असर शरीर के उन एंजाइम्स पर पड़ता है, जो आर्टरीज से खराब फैट हटाकर मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब ये एंजाइम सुस्त हो जाते हैं, तो फैट बर्न नहीं हो पाता, वजन बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। इसी वजह से हेल्थ एक्सपर्ट्स हर 30 मिनट में कम से कम 3 मिनट चलने या हल्की एक्टिविटी करने की सलाह देते हैं।

8 घंटे बैठने वालों के लिए चेतावनी

एक स्टडी के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति रोजाना 8 घंटे या उससे ज्यादा बैठकर काम करता है, तो उसे दिन में कम से कम 1 घंटा एक्टिविटी के लिए निकालनी ही होगी। इस दौरान साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉक या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है, वरना शरीर अनहेल्दी महसूस करने लगता है।

8 घंटे बैठने के नुकसान 

लगातार बैठने से शरीर में कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
दिल की बीमारियों का खतरा।
टाइप-2 डायबिटीज और मोटापा होना।
कोलन कैंसर का रिस्क, गर्दन और कमर दर्द होना।
गलत पोस्चर की समस्या होना।

कितनी देर बैठने पर रिस्क शुरू हो जाता है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति दिन में 4 से 8 घंटे तक लगातार बैठता है तो उसके शरीर में थकान महसूस होने लगती है और पाचन से जुड़ी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। वहीं, जो लोग रोजाना 11 घंटे या उससे ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं, उनमें अचानक हार्ट अटैक आने का खतरा काफी बढ़ जाता है और कुछ मामलों में अचानक मौत का जोखिम भी देखा गया है।

सिटिंग के नुकसान से कैसे बचें?

अगर आपका काम बैठकर करने वाला है, तो इन बातों को जरूर अपनाएं
हर 30 मिनट में उठकर 2–3 मिनट चलें, आंखों, दिमाग और पैरों को ब्रेक दें।
बैठते समय सही पोस्चर बनाए रखें।
कुर्सी पर बैठे-बैठे शरीर को हल्का हिलाएं या आसान स्ट्रेचिंग करें।
काम के दौरान हल्का डांस स्टेप या मूवमेंट भी फायदेमंद है।

सेहत को हेल्दी रखने के लिए सबसे जरूरी आदत

सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम 60 मिनट की ब्रिस्क वॉक या 1 घंटे की साइकिलिंग जरूर करनी चाहिए। रोजाना इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने से दिल मजबूत रहता है, वजन कंट्रोल में रहता है और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

