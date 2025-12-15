17 DECWEDNESDAY2025 6:26:29 PM
क्या ठंड में आपका चेहरा भी हो रहा है खराब? ये 5 Problems हो सकती हैं वजह

क्या ठंड में आपका चेहरा भी हो रहा है खराब? ये 5 Problems हो सकती हैं वजह

नारी डेस्क : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जहां लोग राहत महसूस करते हैं, वहीं त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं भी तेजी से बढ़ने लगती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ठंड में पसीना और चिपचिपाहट नहीं होती, इसलिए स्किन भी हेल्दी रहेगी, लेकिन हकीकत इससे उलट है। ठंड और सूखी हवाएं त्वचा की नमी छीन लेती हैं, जिससे कई स्किन प्रॉब्लम्स जन्म ले लेती हैं। अगर समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए, तो परेशानी गंभीर हो सकती है। आइए जानते हैं सर्दियों में होने वाली 5 आम त्वचा समस्याओं के बारे में।

त्वचा का ज्यादा रूखापन होना

सर्दियों में ठंडी और शुष्क हवा (dry air) त्वचा की प्राकृतिक नमी को खत्म कर देती है। इसका असर सबसे ज्यादा चेहरे, होंठ, हाथों और आंखों के नीचे की नाजुक त्वचा पर दिखाई देता है। कई बार त्वचा इतनी सूखी हो जाती है कि फटने और जलन की समस्या शुरू हो जाती है।

एक्जिमा (Eczema) की समस्या बढ़ना

एक्जिमा एक पुरानी त्वचा रोग है, लेकिन सर्दियों में इसके लक्षण और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठंड और सूखे मौसम के कारण खुजली, लालपन और जलन बढ़ सकती है। अगर समय पर देखभाल न की जाए, तो यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है।

चेहरे पर मुंहासे (Acne)

अक्सर लोग मानते हैं कि सर्दियों में मुंहासे नहीं होते, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। ठंड के मौसम में घर के अंदर हीटर या बंद वातावरण में रहने से त्वचा ज्यादा ऑयली हो जाती है। इससे पोर्स बंद हो जाते हैं और मुंहासों की समस्या बढ़ जाती है।

शीत पित्ती (Cold Urticaria)

कुछ लोगों की त्वचा ठंड के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है। ऐसे में सर्दियों में शीत पित्ती की समस्या हो सकती है, जिसमें त्वचा पर लाल दाने, सूजन और तेज खुजली महसूस होती है। ठंडी हवा या ठंडे पानी के संपर्क में आने से यह समस्या और बढ़ जाती है।

होंठों का फटना

सर्दियों में होंठ सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। नमी की कमी के कारण होंठ सूखकर फटने लगते हैं, जिससे दर्द और जलन होती है। कई बार होंठों से खून भी आने लगता है।

सर्दियों में स्किन केयर क्यों है जरूरी?

सर्दियों में त्वचा को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। सही मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल, पर्याप्त पानी पीना और संतुलित आहार त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने से बचें, क्योंकि यह त्वचा को और ज्यादा रूखा बना सकता है।

जरूरी स्किन केयर टिप्स

दिन में कम से कम दो बार मॉइस्चराइजर लगाएं।
हल्के फेसवॉश का इस्तेमाल करें।
गुनगुने पानी से नहाएं।
होंठों के लिए लिप बाम का नियमित उपयोग करें।
त्वचा में जलन या खुजली ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह लें।

सर्दियों में इन आम स्किन प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करना आपकी त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। समय रहते सही देखभाल अपनाकर आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रख सकते हैं।

