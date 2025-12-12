किन Vitamins की कमी से होती हैं चेहरे पर झाइयां? जानें कारण, लक्षण और उपाय

नारी डेस्क : कम उम्र में चेहरे पर झाइयां (Freckles) दिखना अब बेहद आम हो गया है। ये केवल भूरे या काले धब्बे नहीं होते, बल्कि शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी और खून की अशुद्धि की ओर इशारा भी करते हैं। आजकल कई महिलाएं और युवतियां झाइयों को लेकर परेशान रहती हैं, लेकिन इसके सही कारण और उपचार को समझना जरूरी है।

झाइयां क्या होती हैं? (What Are Freckles?)

झाइयां चेहरे पर दिखाई देने वाले छोटे-छोटे भूरे या काले धब्बे होते हैं, जो त्वचा में मेलेनिन के गुच्छे बनने से बनते हैं। ये आमतौर पर जेनेटिक्स, तेज धूप के संपर्क, और हॉर्मोनल बदलाव के कारण बढ़ जाती हैं। खासतौर पर गोरी और सेंसिटिव त्वचा वाले लोगों में यह अधिक दिखाई देती हैं। बढ़ती उम्र, अनियमित स्किनकेयर रूटीन और प्रदूषण भी इन्हें जल्दी उभरने का कारण बनते हैं।

चेहरे पर झाइयां क्यों होती हैं? (Main Causes)

विटामिन्स की कमी

शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी झाइयों का बड़ा कारण है।

Vitamin C की कमी: स्किन डल, पिग्मेंटेशन और फ्रीकल्स बढ़ते हैं।

Vitamin B12 की कमी: ब्लड प्यूरीफिकेशन प्रभावित होता है और त्वचा पर धब्बे बढ़ते हैं।

Vitamin D की कमी: स्किन टोन और मेलानिन बैलेंस बिगड़ता है।

Folic Acid की कमी: चेहरे पर दाग-धब्बे और झाइयों की समस्या तेज हो सकती है।

आयुर्वेद के अनुसार कारण

आयुर्वेद में झाइयों को पित्त दोष के असंतुलन का संकेत माना गया है।

बहुत अधिक धूप, गर्म चीजें, तनाव, गलत आहार पित्त बढ़ाकर झाइयों को गहरा कर देते हैं।

झाइयों होने के अन्य कारण

हार्मोनल का बदलाव होना।

UV Rays का ज्यादा एक्सपोज़र।

गर्भावस्था या जेनेटिक कारण।

गलत स्किन-केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना।

झाइयों को कम करने के घरेलू व आयुर्वेदिक उपाय

हल्दी + एलोवेरा जेल

कच्ची हल्दी पीसकर उसमें एलोवेरा जेल मिलाएं।

चेहरे पर लगाएं और सूखने पर गुनगुने पानी से धो लें।

लाभ: हल्दी दाग-धब्बे हल्के करती है और एलोवेरा स्किन को नमी देता है।

ऑलिव ऑयल या बादाम तेल + ग्लिसरीन मसाज

मिनट हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें।

ऑयली स्किन = हफ्ते में एक बार

ड्राई स्किन = हफ्ते में दो बार

लाभ: ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, चेहरे पर ग्लो आता है।

गुलाबजल + कच्चा दूध

चेहरे पर कॉटन से लगाएं।

यह झाइयों व रोमछिद्रों की सफाई में मदद करता है।

झाइयों को कम करने के लिए ज़रूरी डायट

विटामिन C के लिए

विटामिन C त्वचा को अंदर से साफ करने, ग्लो बढ़ाने और झाइयों को हल्का करने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी पूरी करने के लिए अपने आहार में आंवला, नींबू, संतरा, कीवी और टमाटर जैसे फलों व सब्जियों को शामिल करें। ये सभी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो स्किन को डैमेज से बचाकर उसे चमकदार और हेल्दी बनाते हैं।

विटामिन B12 के लिए

विटामिन B12 की कमी भी चेहरे पर झाइयों और त्वचा की कमजोरी का कारण बन सकती है। इसे पूरा करने के लिए अपने आहार में दूध, दही, पनीर जैसी डेयरी चीजें जरूर शामिल करें। यदि आप अंडा खाते हैं, तो वह भी विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। ये सभी खाद्य पदार्थ शरीर में खून बनाने, स्किन को पोषण देने और झाइयों को कम करने में मदद करते हैं।

फोलिक एसिड के लिए

फोलिक एसिड की कमी त्वचा पर झाइयां बढ़ाने का एक बड़ा कारण बन सकती है। इसे पूरा करने के लिए अपने भोजन में पालक, मेथी और चुकंदर जैसी हरी सब्जियां शामिल करें। साथ ही दालें भी फोलिक एसिड का बेहतरीन स्रोत हैं। ये खाद्य पदार्थ खून को शुद्ध करने, त्वचा में नई कोशिकाओं के निर्माण और चेहरे की झाइयों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ब्लड को शुद्ध करने के लिए

चेहरे की झाइयों को कम करने के लिए खून का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अशुद्ध रक्त त्वचा पर दाग-धब्बे बढ़ा सकता है। इसके लिए सुबह खाली पेट आंवला जूस या गिलोय जूस पीना बेहद फायदेमंद है। इसके साथ ही अनार का नियमित सेवन करें, जो खून बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा हरी सब्जियों का सूप जैसे पालक, गाजर, टमाटर और सहजन शरीर को साफ रखने, पोषक तत्व देने और त्वचा को प्राकृतिक रूप से ग्लोइंग बनाने में मदद करता है।

चेहरे पर झाइयां सिर्फ स्किन का मुद्दा नहीं होतीं, बल्कि यह शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी और पित्त असंतुलन का संकेत भी दे सकती हैं। सही आहार, धूप से बचाव और आयुर्वेदिक उपाय अपनाकर इनसे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है।