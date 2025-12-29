ऊनी कपड़ों की केयर: इन 5 गलत आदतों को आज ही छोड़ें

नारी डेस्क: सर्दियों के वार्डरोब में आरामदायक स्वेटर, स्कार्फ और कंबल मुख्य रूप से शामिल होते हैं, फिर भी कई ऊनी कपड़े कुछ ही सीज़न के बाद अपनी कोमलता या आकार खो देते हैं। इसका कारण अक्सर यह नहीं होता कि इन कपड़ों को कितनी बार पहना गया है, बल्कि यह धुलाई, सुखाने और भंडारण (स्टोरेज) से जुड़ी उन आदतों में छिपा होता है, जो पुरानी मान्यताओं पर आधारित हैं। यदि यह आपको जाना-पहचाना लगता है, तो हो सकता है कि आप अनजाने में ऊन की देखभाल से जुड़े उन मिथकों का पालन कर रहे हों, जो धीरे-धीरे आपके सर्दियों के कपड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

जब देखभाल ही बन जाए नुकसान की वजह

ऊन एक प्राकृतिक रेशा है, जिसमें सांस लेने की क्षमता, लचीलापन और तापमान को नियंत्रित करने जैसे अनूठे गुण होते हैं, लेकिन यह कपास (कॉटन) या सिंथेटिक कपड़ों की तुलना में बहुत अलग व्यवहार करता है। ऊन को गर्मी, घर्षण और रसायनों वाले क्लीनर से नुकसान पहुंचने की संभावना अधिक होती है। इन कारकों के बार-बार संपर्क में आने से रेशों की संरचना धीरे-धीरे कमजोर हो सकती है, जिससे समय के साथ कपड़ा सिकुड़ जाता है, कड़ा हो जाता है और अपना आकार खो देता है। ऊनी कपड़ों को हर बार पहनने के बाद धोने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसके रेशे प्राकृतिक रूप से दुर्गंध और गंदगी का प्रतिरोध करते हैं। पहनने के बाद, उन्हें बस हवा लगने दें ताकि वे ताज़ा रहें और उनका आकार बना रहे।

ज़रूरत से ज़्यादा धोने की भूल

ऊनी कपड़ों को हर बार पहनने के बाद धोने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऊन अपनी अनूठी रासायनिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से दुर्गंध को रोकता है। ज़रूरत से ज़्यादा धोने से रेशे खुरदरे हो जाते हैं और उनका लचीलापन कम हो जाता है। गतिविधि और वातावरण के आधार पर, अधिकांश ऊनी कपड़े 5 या उससे अधिक बार पहनने के बाद धोए जा सकते हैं। बेहतर नियंत्रण के लिए अधिकांश ऊनी कपड़ों को ठंडे पानी (20∘C - 30∘C या उससे कम) में हाथ से धोना सबसे अच्छा होता है, या फिर मशीन के 'जेंटल/वूल' चक्र पर धोना चाहिए। हमेशा पहले केयर लेबल की जांच करें, वे सुरक्षित तापमान और यह बताते हैं कि मशीन वॉश उपयुक्त है या नहीं। कोमलता, आकार और लंबी उम्र बनाए रखने के लिए केवल ज़रूरत होने पर ही धोएं।

बेझिझक धोएं, मशीन वॉश अपनाएं

एक और प्रचलित मिथक यह है कि ऊनी कपड़ों को कभी भी मशीन में नहीं धोना चाहिए। हालांकि हाथ से धोना कोमल तरीका है, लेकिन कपड़ों को नुकसान अक्सर मशीन के बजाय अत्यधिक रगड़ और उच्च तापमान के कारण होता है। ऊन के रेशों में सूक्ष्म स्केल्स होते हैं, जो गर्मी और घर्षण के तहत आपस में जुड़ सकते हैं, जिससे कपड़ा सिकुड़ जाता है। कई लोग इस बात को लेकर अनिश्चित रहते हैं कि ऊनी कपड़ों को फ्रंट-लोड या टॉप-लोड मशीनों में सुरक्षित रूप से धोया जा सकता है या नहीं। मुख्य बात सही 'साइकिल' चुनना है: फ्रंट-लोड मशीनों में 'वूल' या 'जेंटल' साइकिल का उपयोग करें, और टॉप-लोड मशीनों में 'डेलिकेट' या कम घर्षण वाले साइकिल का उपयोग करें। हमेशा ठंडे पानी (20∘C - 30∘C) में धोएं, ऊनी कपड़ों को मेश बैग (जालीदार थैले) में रखें और खिंचाव को रोकने और आकार बनाए रखने के लिए साइकिल पूरा होते ही उन्हें तुरंत निकाल लें।

डिटर्जेंट का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है

नियमित डिटर्जेंट रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले सख्त कपड़ों के लिए बनाए जाते हैं और वे ऊन के प्रोटीन-आधारित रेशों पर कठोर हो सकते हैं। कड़े डिटर्जेंट के बार-बार उपयोग से रेशे कमजोर हो सकते हैं, कोमलता कम हो सकती है और कपड़े का जीवनकाल छोटा हो सकता है। पीएच-न्यूट्रल और 'नो-सोडा' फॉर्मूले वाले हल्के, ऊन-विशिष्ट डिटर्जेंट रेशों की अखंडता को बनाए रखने में मदद करते हैं और प्राकृतिक तेलों को छीने बिना प्रभावी ढंग से सफाई करते हैं। गोदरेज ईज़ी जैसे डिटर्जेंट में ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो नाजुक सर्दियों के कपड़ों को धीरे से साफ करते हैं, उन्हें नुकसान से बचाते हैं और कपड़ों को नरम और ताज़ा रखते हैं।

कपड़ों का साइलेंट किलर: ड्राई क्लीनिंग और गलत स्टोरेज

बहुत से लोग मानते हैं कि ऊनी कपड़ों के लिए ड्राई क्लीनिंग सबसे सुरक्षित विकल्प है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि कठोर रसायनों के बार-बार संपर्क में आने से समय के साथ कोमलता और टिकाऊपन कम हो सकता है। नुकसान अक्सर धुलाई के अलावा अन्य कारणों से भी होता है- भारी बुनाई वाले कपड़ों को लटकाना, उन्हें प्लास्टिक कवर में रखना, या सीज़न के अंत में बिना धोए पैक कर देना। इससे कपड़ों में खिंचाव, दुर्गंध, पीलापन और कीटों का खतरा बढ़ सकता है। ऊनी कपड़ों को तह करके रखना सबसे अच्छा है, चाहे वह जगह बचाने के लिए वैक्यूम बैग में हो या सांस लेने वाले सूती या ऊनी बैग में। कीड़ों से बचाव के लिए कपड़ों के बीच टिश्यू पेपर और नीम या लैवेंडर जैसे प्राकृतिक रिपेलेंट्स की परतें लगाएं।

हमारी आधुनिक जीवनशैली अनजाने में ही हमारे ऊनी कपड़ों की उम्र कम कर रही है। भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण हम कपड़ों को बार-बार धोने और पहनने के चक्र में फंसा देते हैं, जो इनके रेशों को कमजोर कर देता है। अधिकांश मामलों में, ऊन का खराब होना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि हमारी नियमित आदतों का संचयी परिणाम है। अपने विंटर वियर को लंबे समय तक शानदार और मुलायम बनाए रखने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ऊन सामान्य कपड़ों से किस तरह अलग है। यही आपके सर्दियों के कपड़ों को कई सीज़न तक नरम और लंबे समय तक चलने वाला बनाए रखने की कुंजी है।

-लेखक: संदीप नायक

