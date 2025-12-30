2026 की शादियों में फिर नजर आएंगे ये 5 बड़े और ट्रेंडी वेडिंग ट्रेंड्स

नारी डेस्क: भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि यह उनके परिवारों का भी मिलन होता है। यही वजह है कि भारतीय शादियां अक्सर भव्य और यादगार होती हैं। नाच-गाने, शानदार सजावट और स्टाइलिश पहनावे के साथ शादियों का माहौल बेहद खास बनता है। हर साल कुछ नए वेडिंग ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं और 2025 के ट्रेंड्स के आधार पर उम्मीद है कि 2026 में भी इन्हें देखा जा सकता है।

सोना और चांदी की चमक

2025 में सोने और चांदी की कीमतें काफी ऊंची रही, फिर भी लोग शादियों के लिए आभूषण खरीदना बंद नहीं कर पाए। भारतीय शादियों में सोने और चांदी के ज्वेलरी का हमेशा से खास महत्व रहा है। 2026 में भी यह ट्रेंड जारी रहने की संभावना है।

भव्य शादियां

शादी केवल समारोह नहीं, बल्कि एक बड़ा खर्चीला आयोजन भी बन चुकी है। 2025 में हाई-लेवल और मीडियम लेवल के लोग भव्य शादियों पर खर्च कर रहे थे। WedMeGood के अनुसार, 2025 में शादियों पर खर्च में लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई और औसत बजट लगभग 39.5 लाख रुपये हो गया।

डेस्टिनेशन वेडिंग्स

आजकल लोग शादी सिर्फ अपने शहर में नहीं, बल्कि खूबसूरत जगहों पर करना पसंद कर रहे हैं। 2025 में होने वाली हर चार शादियों में से एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी। बड़े बजट वाली शादियों में 60% से ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग्स थी। भारत में लोकप्रिय डेस्टिनेशन हैं: जयपुर, मसूरी और गोवा। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश पसंद किए जा रहे हैं।

शादी की फोटोग्राफी

शादियों में फोटोग्राफी का ट्रेंड भी बदल गया है। अब लोग केवल पारंपरिक पोज़ वाली तस्वीरों के बजाय इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर शेयर करने लायक, स्वाभाविक और स्टोरी-टेलिंग फोटो व वीडियो पसंद कर रहे हैं। यह फोटोज़ शादी की यादों को और भी खास बनाती हैं।

स्टाइल और थीम वाले समारोह

हर साल शादी में नए थीम और स्टाइल की खोज होती है। 2026 में भी थीम-बेस्ड और स्टाइलिश समारोह का ट्रेंड बढ़ सकता है। इसमें डेकोर, आउटफिट, और फंक्शनल आइटम्स सभी को ध्यान में रखा जाता है ताकि शादी पूरी तरह से यादगार बन सके।

2026 में शादी सिर्फ समारोह नहीं, बल्कि स्टाइल, ट्रेंड और यादगार अनुभव का मिश्रण होगी। सोने-चांदी की ज्वेलरी, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, भव्य सजावट, और फोटोग्राफी के नए ट्रेंड्स इसे और खास बनाएंगे।