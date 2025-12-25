27 DECSATURDAY2025 3:31:25 AM
अब दिल्ली में भूख से नहीं तड़पेगा कोई गरीब!  यहां सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भर पेट खाना

  • Updated: 25 Dec, 2025 03:11 PM
अब दिल्ली में भूख से नहीं तड़पेगा कोई गरीब!  यहां सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भर पेट खाना

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में 100 अटल कैंटीन शुरू करेगी, जिसमें सिर्फ 5 रुपये में खाना मिलेगा। यह पहल, जो बीजेपी के दिल्ली चुनाव घोषणापत्र में एक मुख्य वादा था, का मकसद शहर भर के निवासियों को किफायती और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ये कैंटीन विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों और कम आय वाले परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिन्हें नियमित भोजन का खर्च उठाने में मुश्किल होती है।


 हर कैंटीन में दिन में दो बार मिलेगा खाना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना सम्मान के साथ भोजन प्रदान करने के विचार पर आधारित है। उन्होंने कहा- "अटल कैंटीन दिल्ली की आत्मा बन जाएगी, एक ऐसी जगह जहां किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा,"। हर अटल कैंटीन में दिन में दो बार खाना मिलेगा, जिसमें दाल और चावल, रोटी और सब्जियां शामिल होंगी, और उम्मीद है कि यह रोजाना लगभग 1,000 लोगों को खाना खिलाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सरकार इस कार्यक्रम को भारी सब्सिडी देगी ताकि कीमत प्रति भोजन 5 रुपये तय रहे।


डिजिटल टोकन सिस्टम होगा लागू

सरकारी सूत्रों के अनुसार, एक अंतर-विभागीय समिति ने पहले चरण में 100 कैंटीन के लिए स्थानों, मेनू और परिचालन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है। इसका मकसद शुरू से ही सभी केंद्रों पर एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। अनियमितताओं को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भोजन का वितरण मैनुअल कूपन के बजाय डिजिटल टोकन सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सभी कैंटीन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी रियल-टाइम निगरानी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।


भोजन के नमूनों का किया जाएगा परीक्षण 

किचन में एलपीजी-आधारित स्टोव, औद्योगिक-ग्रेड आरओ वॉटर सिस्टम और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं होंगी। अधिकारियों ने कहा कि भोजन के नमूनों का नियमित रूप से FSSAI और NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किया जाएगा, जबकि ऑपरेटरों को स्वच्छता मानकों, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और समग्र सुरक्षा अनुपालन का विवरण देते हुए मासिक रिपोर्ट जमा करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल वाजपेयी के इस विश्वास से प्रेरित है कि "गरीबी सिर्फ़ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि अवसरों की कमी है।" उन्होंने आगे कहा कि इस योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली का हर नागरिक आत्म-सम्मान या गरिमा से समझौता किए बिना पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सके। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम से रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, खासकर सेल्फ-हेल्प ग्रुप और स्थानीय कम्युनिटी किचन के ज़रिए जो कैंटीन के मैनेजमेंट और संचालन में शामिल होंगे।

