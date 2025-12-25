27 DECSATURDAY2025 3:29:03 AM
पलाश मुच्छल से शादी कैंसिल होने के बाद बिल्कुल टूट गई है स्मृति मंधाना, नहीं पहुंची कपिल शर्मा के शो में

  • Updated: 25 Dec, 2025 01:26 PM
नारी डेस्क: कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शो में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को होस्ट करने वाले हैं, जिसमें हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, हरलीन देओल, राधा यादव और प्रतिका रावल शामिल हैं। यह सेलिब्रेशन पिछले महीने वर्ल्ड कप में उनकी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए है। हालांकि, एपिसोड के हालिया प्रोमो से पता चला है कि स्मृति मंधाना इस सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हैं। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

म्यूज़िक कंपोज़र पलाश मुच्छल से अपनी शादी तोड़ने के बाद से उनकी पर्सनल लाइफ़ पर लोगों का ध्यान है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के मेकर्स ने बुधवार को इंडियन महिला क्रिकेट टीम के साथ आने वाले एपिसोड का प्रोमो रिलीज़ किया। इस एपिसोड में हेड कोच अमोल मजूमदार भी नज़र आएंगे। प्रोमो में, कपिल को इंडियन महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर से उस भांगड़ा डांस के बारे में पूछते हुए देखा गया, जो उन्होंने ट्रॉफी उठाते समय किया था। बातचीत में शामिल होते हुए, जेमिमा ने बताया कि यह स्मृति मंधाना थीं जिन्होंने उन्हें डांस करने के लिए मोटिवेट किया था।
 

जेमिमा ने कहा- “हैरी दीदी हम लोगों की बात नहीं सुनती हैं। पर स्मृति ने बोला था कि अगर भांगड़ा नहीं किया तो मैं ज़िंदगी भर बात नहीं करूंगी ”। कपिल ने शफाली वर्मा से प्रतिका की चोट के बारे में भी पूछा। जब उन्होंने सीधे चेहरे से जवाब दिया, तो कपिल ने मज़ाक में कहा, "हां तो गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने तो ऐसे ही पूछा। बाद में, कपिल मैचमेकर मोड में आ गए और मज़ाक में रेणुका सिंह से उनके 'आइडियल लड़के' के बारे में पूछा। प्रोमो में सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी नज़र आए, जिन्होंने एपिसोड में और मज़ा जोड़ा। यह एपिसोड 27 दिसंबर को लाइव होगा।


कुछ समय पहले ही स्मृति मंधाना ने म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से अपनी शादी को कैंसल किया। इस घटना के बाद से वह पूरी तरह क्रिकेट पर फोकस कर रही हैं। फैंस को उम्मीद थी कि वह भी अपनी टीम के साथ कपिल के शो में आएंगी लेकिन उनके हाथ निराशा लगी।  फैंस स्मृति की कमी को महसूस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर रहे हैं। 
 

