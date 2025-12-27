40 साल के बाद महिलाओं को ये 5 आदतें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो किडनी हो सकती है खराब

नारी डेस्क: किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो बिना किसी शोर के दिन-रात काम करता रहता है। यह खून को साफ करने, शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकालने और पानी का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन हमारी रोजमर्रा की कुछ लापरवाह आदतें किडनी को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं। खासतौर पर 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं को अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। कुछ आम आदतें किडनी खराब होने का बड़ा कारण बन सकती हैं।

जरूरत से ज्यादा पेन किलर लेना

हल्का सा सिरदर्द, कमर दर्द या बदन दर्द होते ही पेन किलर ले लेना आजकल आम बात हो गई है। लेकिन इबुप्रोफेन जैसी दर्द निवारक दवाएं अगर बार-बार और लंबे समय तक ली जाएं, तो ये किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सालों तक यह आदत जारी रही, तो डायलिसिस जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर लेने से बचना चाहिए और बहुत जरूरी होने पर ही सीमित मात्रा में इनका इस्तेमाल करना चाहिए।

पर्याप्त पानी न पीना

किडनी को सही तरीके से खून साफ करने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो जहरीले तत्व बाहर नहीं निकल पाते और किडनी पर दबाव बढ़ जाता है। इससे किडनी स्टोन, यूरिन इंफेक्शन और गंभीर मामलों में खतरनाक संक्रमण भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, महिलाओं को अपनी सेहत और मौसम के हिसाब से रोज कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए।

हाई-प्रोटीन डाइट का जरूरत से ज्यादा सेवन

आजकल वजन कम करने के लिए हाई-प्रोटीन डाइट का चलन काफी बढ़ गया है। हालांकि प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद इसका अधिक सेवन किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालता है। ज्यादा प्रोटीन को फिल्टर करने में किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे धीरे-धीरे उसकी कार्यक्षमता कम हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा चलने पर किडनी खराब होने और ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ सकती है। इसलिए संतुलित आहार लेना सबसे सुरक्षित विकल्प है।

रात में बार-बार पेशाब आना

रात के समय बार-बार पेशाब के लिए उठना सामान्य समस्या नहीं है, खासकर अगर यह रोज हो रहा हो। डॉक्टरों के अनुसार, यह किडनी से जुड़ी समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है। जब किडनी के फिल्टर कमजोर होने लगते हैं, तो शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ जाता है। कई महिलाएं इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

पेशाब रोककर रखना

काम का दबाव, सफर या आलस की वजह से पेशाब रोकना बहुत सी महिलाओं की आदत होती है, लेकिन यह किडनी के लिए बेहद नुकसानदायक है। डॉ. जॉन वेलेंटाइन के मुताबिक करीब 93 प्रतिशत महिलाएं ऐसा करती हैं। उम्र बढ़ने के साथ किडनी और ब्लैडर की क्षमता कम होती जाती है और पेशाब रोकने से बैक्टीरिया तेजी से बढ़कर किडनी तक पहुंच सकते हैं। इससे किडनी पर स्थायी दाग पड़ सकते हैं और किडनी हमेशा के लिए खराब हो सकती है।

40 साल के बाद महिलाओं को अपनी दिनचर्या और खान-पान पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। छोटी-छोटी आदतों में सुधार करके किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। समय पर सावधानी और सही जीवनशैली ही किडनी को बीमारियों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है।





