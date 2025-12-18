20 DECSATURDAY2025 10:11:19 PM
डायरेक्टर ने जबरन किया KISS… ‘बिग बॉस 19’ फेम Actress का चौंकाने वाला खुलासा

नारी डेस्क : ‘बिग बॉस 19’ खत्म होने के बाद भी भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और अभिनेत्री मालती चाहर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो में वाइल्डकार्ड एंट्री लेकर आखिरी हफ्ते तक टिकने वाली मालती एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला खुलासा है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मालती चाहर ने इंडस्ट्री के काले सच यानी कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की और बताया कि अपने शुरुआती करियर में उन्हें एक बेहद असहज और घिनौनी स्थिति का सामना करना पड़ा था।

‘पिता की उम्र के डायरेक्टर ने किया गलत व्यवहार’

इंटरव्यू में मालती ने बताया कि जब वह इंडस्ट्री में नई थीं, तब एक डायरेक्टर जो उम्र में उनके पिता समान था ने उनके साथ बेहद आपत्तिजनक हरकत की। मालती के मुताबिक, “मैं एक प्रोजेक्ट को लेकर उनसे अक्सर मिलती थी। जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो मैंने उन्हें साइड हग किया, लेकिन उन्होंने मुझे लिप-किस करने की कोशिश की।”

घटना से पूरी तरह टूट गई थीं मालती

इस घटना ने मालती को अंदर तक झकझोर दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि उस पल उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने तुरंत डायरेक्टर को रोक दिया और उसके बाद कभी उससे मुलाकात नहीं की। मालती ने भावुक होकर कहा, मैं उन्हें अपने पिता जैसा मानती थी। उस एक घटना ने मुझे सिखा दिया कि किसी को भी जरूरत से ज्यादा भरोसे के लायक नहीं समझना चाहिए।

कास्टिंग काउच पर बेबाक राय

कास्टिंग काउच को लेकर मालती ने इंडस्ट्री की हकीकत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह समस्या आज भी मौजूद है और अगर कोई समझौता नहीं करता, तो लुक टेस्ट पास करने के बाद भी उसे प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन मैंने कभी झुकना नहीं सीखा। लड़कियों के हाथ में बहुत कुछ होता है, बस खुद के लिए स्टैंड लेना आना चाहिए।

2018 से शुरू हुआ करियर

गौरतलब है कि मालती चाहर ने साल 2018 में फिल्म ‘जीनियस’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया और ‘बिग बॉस 19’ से उन्हें एक नई पहचान मिली।

