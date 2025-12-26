27 DECSATURDAY2025 3:30:32 AM
New Year Party के लिए हसीनाओं के लुक करें कॉपी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 26 Dec, 2025 04:57 PM
नारी डेस्क: न्यू ईयर पार्टी पर अगर आप स्टाइलिश, ट्रेंडी और फेस्टिव दिखना चाहते हैं, तो सही आउटफिट चुनना बेहद जरूरी है। चाहे पार्टी हो, ऑफिस सेलिब्रेशन या फैमिली गेट-टुगेदर न्यू ईयर के लिए बॉलीवुड डीवाज़ के स्टाइल से बेहतर इंस्पिरेशन कुछ नहीं हो सकता। आज हम लेकर आए हैं Bollywood Divas Inspired Outfit Ideas, जो हर तरह की पार्टी के लिए परफेक्ट हैं।

PunjabKesari
 दीपिका पादुकोण – क्लासिक रेड एलिगेंस

एलिगेंट नाइट पार्टी के लिए आप  दीपिका पादुकोण की तरह रेड सैटिन या वेलवेट गाउन चूज कर सकती हैं। रेड लिपस्टिक,  स्लीक बन, डायमंड या स्टड ईयररिंग्स से अपने लुक को कंप्लीट करें।

PunjabKesari
 कैटरीना कैफ – शिमर और ग्लैमर

गोल्ड या सिल्वर सीक्विन ड्रेस क्लब और कॉकटेल पार्टी के लिए बेस्ट हैं। आप  कैटरीना  की तरह हाई पोनीटेल और न्यूड मेकअप ही रखें

PunjabKesari
करीना कपूर – ब्लैक इज ऑलवेज ट्रेंडी

ब्लैक बॉडीकॉन या जंपसूट स्टेटमेंट बेल्ट के साथ एकदम परफेक्ट लगते हैं। स्टाइलिश ईवनिंग पार्टी में जा रही हैं तो स्मोकी आई मेकअप करना ना भूलें

PunjabKesari
आलिया भट्ट – सिंपल और यूथफुल लुक

हाउस पार्टी या फ्रेंड्स गैदरिंग में आलिया की तरह खूबसूरत ओर क्यूट दिखना चाहती हैं तो ग्रीन या व्हाइट मिनी ड्रेस कैरी करे। स्नीकर्स या ब्लॉक हील्स के साथ मेकअप सॉफ्ट ही रखें

PunjabKesari
श्रद्धा कपूर – क्यूट और फेमिनिन

पेस्टल या फ्लोरल शॉर्ट ड्रेस डे टाइम न्यू ईयर  पार्टी के लिए एकदम सही रहेगी। इसके साथ पिंक टोन मेकअप ही सूट करेगा।

PunjabKesari
प्रियंका चोपड़ा – इंटरनेशनल ग्लैम

 हाई-ग्लैम पार्टी के लिए प्रियंका  की तरह रेड या मेटैलिक स्लिट ड्रेस  चूज करें। साथ में बोल्ड लिप्स और स्टेटमेंट ईयररिंग्स मैच करें।


 पार्टी स्टाइलिंग टिप्स

-रेड, ग्रीन, गोल्ड, ब्लैक जैसे फेस्टिव कलर्स चुनें
-ओवर-एक्सेसरीज़ से बचें
- विंटर पार्टी के लिए कोट, फर जैकेट या ब्लेज़र जोड़ें
-आरामदायक फुटवियर चुनें

